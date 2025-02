Στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 μίλησε ο Κώστας Συνολάκης, καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ακαδημαϊκός και εξήγησε τα τρία διαφορετικά ενδεχόμενα που υπάρχουν, όπως αυτά συζητήθηκαν και στην σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό την Κυριακή (02/02). Όπως ανέφερε, ένα από τα σενάρια μπορεί να έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του ηφαιστείου στην καλντέρα ή του υποθαλάσσιου ηφαιστείου, βόρεια του νησιού.

«Υπάρχουν τρία διαφορετικά ενδεχόμενα, σενάρια» και εξήγησε: «Ένα ενδεχόμενο είναι να έχει ενεργοποιηθεί ένα ρήγμα, κάτι αντίστοιχο του ρήγματος που προξένησε τον μεγάλο σεισμό του 1956. Δηλαδή μια συνέχεια του ρήγματος. Αυτό ήταν ο σεισμός που έφτασε το 7,5. Αλλά αν γίνει τώρα σεισμός δεν νομίζω ότι κανένας περιμένει να είναι τόσο μεγάλος. Αυτό λοιπόν, είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να είναι η ενεργοποίηση του ηφαιστείου που είναι μέσα στην καλντέρα του νησιού της Σαντορίνης και το άλλο είναι να ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο που λέγεται Κολούμπο, το οποίο είναι λίγο βόρεια από τη Σαντορίνη, περίπου μεταξύ 5 και 8 χιλιομέτρων από το βόρειο άκρο της Σαντορίνης, πηγαίνοντας δηλαδή κανείς προς την Ίο.Εκεί βρίσκεται το υποθαλάσσιο ηφαίστειο που λέγεται Κολούμπο. Αυτά λοιπόν, είναι τα τρία σενάρια και οι πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν. Αυτό είναι που εξετάστηκε στην περιοχή».

Ο κ. Συνολάκης ρωτήθηκε και για το αν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι και απάντησε λέγοντας: «Αυτό που μπορούμε να πούμε ουσιαστικά είναι ότι η Σαντορίνη κάνει μεγάλες εκρήξεις κάθε περίπου 17.000 χρόνια. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη ήταν η Μινωική έκρηξη που ήταν πριν από 3.500 χρόνια. Τηρουμένων των αναλογιών, λοιπόν, βρισκόμαστε μακριά.

Η Σαντορίνη κάνει μικρότερες εκρήξεις κάθε περίπου πενήντα χρόνια. Η τελευταία έκρηξη που είχε κάνει ήταν το 1950. Πριν από αυτό ήταν το 1922, οπότε τηρουμένων των αναλογιών, η Σαντορίνη είναι στη τροχιά να κάνει μια μικρότερη έκρηξη, αλλά δεν μπορούμε με σαφήνεια να πούμε πόσο μεγάλη θα είναι. Μάλλον δεν θα είναι κάτι όπως η Μινωική έκρηξη που ήταν πριν από 3.500 χρόνια. Μάλλον θα είναι κάτι πιο ανάλογο με τις εκρήξεις που έχουμε δει, όπως την τελευταία το 1950 ή το 2022 και μετά μου φαίνεται πάλι το ’28».

Συνολάκης: «Δεν πρόκειται να σταματήσει αύριο ή μεθαύριο»

Δεν μπορεί όμως, να βάλει κανείς καμία απολύτως πιθανότητα. Το βασικό πράγμα είναι ότι πρέπει σίγουρα να είμαστε προετοιμασμένοι και γι’ αυτό υπάρχει εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού. Είναι τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που ήταν το 2011, όταν και πάλι υπήρχε παροξυσμός της Σαντορίνης. Και τότε είχαμε φτάσει να υπάρχει ένας σεισμός και μάλιστα κάτω από τα Φηρά που έφτασε περίπου το 5 με 5,1 και μετά η δραστηριότητα πήρε πολύ καιρό να σταματήσει. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει αύριο ή μεθαύριο.

Τηρουμένων των αναλογιών λοιπόν, και όπως έγινε την προηγούμενη φορά, δηλαδή το 2011, ο παροξυσμός κράτησε περίπου ένα χρόνο. Αυτό λοιπόν, πρέπει να το σκεφτούμε και να το σκέφτονται και οι κάτοικοι και της Σαντορίνης και των γύρω νησιών ότι αυτό δεν θα τελειώσει. Δεν είναι κάτι που θα τελειώσει άμεσα. Οπότε το προφανές είναι ότι όπως παίρνει η πολιτεία τα μέτρα της και οι κάτοικοι πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν τα δικά τους μέτρα, να εξετάσουν τα σπίτια τους, το τι θα κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αν φτάσει σε σημείο να δώσει μία έκρηξη ή αν γίνει ένας πολύ μεγαλύτερος σεισμός».

Σαντορίνη: Πόσο ορατός ο κίνδυνος για τσουνάμι

Όσο για το αν ελλοχεύει ο κίνδυνος για ένα τσουνάμι, ο κ. Κώστας Συνολάκης είπε; «Πραγματικά πρέπει να υπάρχει εγρήγορση. Σχετικά με το τσουνάμι του ’56, δεν έφτασε μόνο μέχρι την Καλαμάτα. Έφτασε μέχρι την Κρήτη. Δηλαδή ήταν ενάμιση μέτρο στον κόλπο της Σούδας. Στο Ηράκλειο πλημμύρισε την προκυμαία, έφτασε στον Άγιο Νικόλαο, στο Παλαίκαστρο, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Ήταν δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο επηρέασε σχεδόν όλα τα νησιά του κεντρικού και νοτίου Αιγαίου. Έφτασε μέχρι τις ακτές της Τουρκίας.

Στη Σύμη, ήταν περίπου 2 μέτρα. Είναι δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο κύμα. Αυτό λοιπόν, θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του σεισμού αν γίνει και φυσικά από το είδος της έκρηξης, αν θα είναι υποθαλάσσια, αν η έκρηξη θα γίνει μέσα στην καλντέρα της Σαντορίνης, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε, ούτε μπορεί κανείς να πει πόσο μεγάλο θα είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ειδικά και μέσω του 112, με έγκαιρη προειδοποίηση ελπίζω, αλλά κυρίως με προετοιμασία των κατοίκων.

Όσοι είναι κοντά στη θάλασσα, αν δουν οποιαδήποτε περίεργη συμπεριφορά της θάλασσας, να αποτραβιέται δηλαδή η παραλία, να απομακρυνθούν πηγαίνοντας στην ενδοχώρα, να ανέβουν στον πρώτο-δεύτερο όροφο μίας κατοικίας, κλπ. Καταλήγοντας, και αναφορικά με το αν ελλοχεύει ο κίνδυνος εκκενώσεων κάποιων νησιών, ο καθηγητής Συνολάκης υπογράμμισε:«Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος. Αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε αυτό».

Η Σαντορίνη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η έντονη σεισμική δραστηριότητα που πλήττει τις Κυκλάδες έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους.

Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή μιας κατολίσθησης, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου.

