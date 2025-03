Ο Βρετανός πρωθυπουργός προέβη σε τηλεφωνική διπλωματία καθώς προσπάθησε να τοποθετηθεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και να χρησιμοποιήσει τη θετική σχέση που σαφώς κατάφερε να οικοδομήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για να προσπαθήσει να εξομαλύνει την κατάσταση.

«Βρισκόμαστε στο Λονδίνο», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και μια ομάδα Ευρωπαίων συμμάχων την Κυριακή.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy has arrived at Downing Street for a meeting with Keir Starmer.

