«Είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς να έχουμε την στήριξη του προέδρου Τραμπ. Εκείνος θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά κανείς δεν θέλει ειρήνη περισσότερο από εμάς», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι στο X.

«Η βοήθεια της Αμερικής ήταν ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό. Παρά τον δύσκολο διάλογο, παραμένουμε στρατηγικοί εταίροι», συνέχισε.

Κάλεσε τις ΗΠΑ «να είναι ειλικρινείς και άμεσες με την Ουκρανία ώστε να κατανοήσουμε καλούτερα τους κοινούς μας στόχους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι πρόθυμος να υπογράψει μια συμφωνία για αμερικανική πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά, παρά την ακύρωση υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας-πλαίσιο χθες.

Ο Ζελένσκι είπε ότι μια τέτοια συμφωνία, η οποία δίνει σε αμερικανικές εταιρείες πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας, «θα είναι το πρώτο βήμα προς τις εγγυήσεις ασφαλείας», αν και η Ουάσνιγκτον έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παροχής τέτοιων εγγυήσεων στο Κίεβο.

Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε εκ νέου ότι αυτή η συμφωνία «δεν αρκεί» και ότι «οι Ουκρανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η Αμερική είναι με το μέρος (τους)». «Θέλω οι ΗΠΑ να στέκονται πιο σταθερά στο πλευρό μας», είπε, ενώ σημείωσε ότι «κατανοεί ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να έχουν έναν διάλογο με τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Την ίδια ώρα, μετά την επεισοδιακή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο η αμερικανική ηγεσία εξαπέλυσε και δεύτερο μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Ουκρανού προέδρου.

«Θέλει να πολεμάει… θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στον θάνατο…. Παίζει με πολύ αδύναμα χαρτιά και δεν θέλει να κάνει ειρήνη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το τι πρέπει να κάνει ο Ζελένσκι για να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Πρέπει να πει, θέλω να κάνουμε ειρήνη. Δεν χρειάζεται να στέκεται εκεί και να λέει για τον Πούτιν αυτό, τον Πούτιν εκείνο, όλα τα αρνητικά. Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να πολεμάμε.»

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι μετέτρεψε αυτή την κατάσταση σε φιάσκο για εκείνον. Μην έρχεστε εδώ και δημιουργείτε ένα σενάριο όπου θα μας κηρύξετε μαθήματα για τη διπλωματία δεν θα δουλέψει.»

Για «πλήρη, απόλυτη καταστροφή» έκανε λόγο ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Λίντσεϊ Γκράχαμ σημειώνοντας πως «είτε πρέπει να παραιτηθεί και να στείλει κάποιον με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε.»

Στον ρόλο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επικεντρώνεται ανάλυση του Guardian μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το Οβάλ Γραφείο. Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, εξελίσσεται στον «μεγάλο σαμποτέρ» της ατλαντικής συμμαχίας.

Όπως αναφέρεται στην αρχή της ανάλυσης, αν και ο Βανς ξεκίνησε ως ο «ασήμαντος αντιπρόεδρος» φαίνεται να εξελίσσεται στο άτομο η συμπεριφορά του οποίου μπορεί να σηματοδοτήσει τη στιγμή που η μεταπολεμική συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής κατέρρευσε οριστικά.

«Ήταν ο Βανς που πρώτος ξεκίνησε την επίθεση στον Ζελένσκι εκνευρίζοντας τον με την αναφορά περί “επισκέψεων προπαγάνδας” σχετικά με την καταστροφή από την εισβολή της Ρωσίας με την Ουκρανία».

«Νομίζω ότι είναι ασέβεια να έρχεσαι στο Οβάλ Γραφείο και να προσπαθείς να κάνεις ”δίκη” γι’ αυτό μπροστά στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης», είπε ο Βανς με υψωμένη του φωνή του και συνέχισε: «Πιστεύετε ότι είναι σεβαστό να έρχεστε στο Οβάλ Γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να επιτίθεστε στην κυβέρνηση που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή της χώρας σας;».

O Guardian υπενθυμίζει ότι αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση του Βανς τον τελευταίο μήνα. Η πρώτη ήταν στη διάσκεψη ασφαλείας στο Μόναχο, όπου κατηγόρησε τους σοκαρισμένους Ευρωπαίους ηγέτες ότι καταπνίγουν την ελευθερία του λόγου λέγοντάς τους ότι «αν τρέχετε με τον φόβο των ίδιων σας των ψηφοφόρων, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Αμερική για εσάς».

«Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος συγκεντρώνει αθόρυβα μια ομάδα εξωτερικής πολιτικής με μια βαθιά επιφυλακτική άποψη για την αξία του Κιέβου ως μελλοντικού συμμάχου. Την ίδια ώρα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παίρνουν θέση για να στηρίξουν τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι η εμφάνιση της ομάδας Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο έδειξε ότι οι ΗΠΑ τάσσονται πραγματικά στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο» σημειώνεται στην ανάλυση.

«Τώρα είναι η στιγμή να παραμείνουμε ψύχραιμοι, αλλά να μην συνεχίσουμε», έγραψε η συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην βοηθός γενικού γραμματέα για τις αμυντικές επενδύσεις στο ΝΑΤΟ, Καμίλ Γκραντ.

«Ο Αμερικανικός σύμμαχός μας έχει πλέον αποφασίσει επίσημα να υιοθετήσει μια στάση που δεν συνάδει με τα παραδοσιακά κοινά μας συμφέροντα και αξίες. Αυτό μπορεί να είναι προσωρινό ή μόνιμο, αλλά θα έχει βαθιές και διαρκείς συνέπειες» προσθέτει η ίδια.

«Ήταν ένα σχεδιασμένο ναυάγιο»

Σύμφωνα με τον Guardian, «υπάρχει κάτι στην Ουάσινγκτον που πολλοί καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι το ομολογούν δημόσια: η κυβέρνηση Τραμπ έψαχνε μια αφορμή για να καταστρέψει τη σχέση της με την Ουκρανία και ότι τα μηνύματα που ακολούθησαν τα όσα συνέβησαν στο Οβάλ Γραφείο μοιάζουν περίεργα συντονισμένα και προμελετημένα».

«Ήταν ένα σχεδιασμένο ναυάγιο. Η συζήτηση από το Μόναχο και μετά είχε ως στόχο να προετοιμάσει την πτώση της Ουκρανίας. Αν μια πραγματική συμφωνία δεν ήταν εφικτή, κάποιος θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτό, και αυτός πιθανότατα θα ήταν οι Ουκρανοί, σωστά;» εκτιμά ο καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου, Σαμ Γκρίν.

Όπως υπενθυμίζεται από τη βρετανική εφημερίδα, το απόγευμα της Παρασκευής η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωνε τους δημοσιογράφους ότι ήταν τόσο προσβεβλημένη από τη συμπεριφορά του Ζελένσκι που θα εξέταζε το ενδεχόμενο να διακόψει όλη τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών, των οχημάτων και των πυραύλων που περιμένουν αποστολή, ενώ ένας αξιωματούχος δήλωνε στη Washington Post ότι η σύγκρουση με τον Ζελένσκι δεν ήταν προσχεδιασμένη.

Την ίδια ώρα, όμως, παρατηρεί ο Guardian, οι δηλώσεις και τα σχόλια στελεχών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ήταν «περίεργα τυποποιημένα και επαναλαμβανόμενα».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας μέχρι την επικύρωση της θέσης του από τη Γερουσία των ΗΠΑ, έγραψε «σε ευχαριστώ @POTUS που υπερασπίστηκες την Αμερική με έναν τρόπο που κανένας Πρόεδρος δεν είχε ποτέ το θάρρος να κάνει στο παρελθόν. Σε ευχαριστούμε που βάλατε πρώτα την Αμερική. Η Αμερική είναι μαζί σας!»

Thank you @POTUS for standing up for America in a way that no President has ever had the courage to do before. Thank you for putting America First. America is with you!

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 28, 2025