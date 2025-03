Το βίντεο, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως την αυθεντικότητά του, δείχνει τρία ανθρώπους με τα πρόσωπά τους να φαίνονται, δύο από τα οποίους φαίνεται να είναι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι τον Φεβρουάριο. Ο τρίτος άνθρωπος στο βίντεο, με το πρόσωπό του ακάλυπτο, ζητά μιλώντας στα εβραϊκά από την ισραηλινή κυβέρνηση να τον αφήσει ελεύθερο. Μαζί τους εμφανίζονται και άλλοι δύο άνδρες, με τα πρόσωπά τους να επεξεργασμένο στο βίντεο να φαίνονται θολά.

Στο τέλος του βίντεο, ένα μήνυμα προειδοποιεί ότι «μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα τους φέρει πίσω ζωντανούς».

Hamas releases a video showing hostage Eitan Horn being separated from his brother Iair, who was since released.

The Horn family okayed the airing of the video: “It breaks our heart to see Eitan in this situation, saying goodbye to his brother, who is being freed while Eitan… pic.twitter.com/otE0DJBs82

