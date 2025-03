Χθες στις 07:24 (τοπική ώρα· 09:24 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για την παρουσία άνδρα που αναρριχήθηκε στον Πύργο της Ελισάβετ, στο παλάτι του Ουέστμινστερ, εξήγησε η μητροπολιτική αστυνομία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο άνδρας είχε γυμνά πόδια, φόραγε μαύρα ρούχα, καπέλο, κουκούλα, κι ανέμιζε παλαιστινιακή σημαία και παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα. Παρέμεινε εκεί, πάνω στον πύργο, όλη την ημέρα, ώσπου τελικά κατέβηκε με κλωβό γερανού της πυροσβεστικής αφού έπεσε η νύχτα.

«Ο άνδρας αυτός συνελήφθη», διευκρίνισε μέσω X η αστυνομία του Λονδίνου τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εξηγώντας πως «το συμβάν» ήταν «παρατεταμένο» εξαιτίας της «ιδιαιτερότητας» του σημείου όπου είχε αναρριχηθεί.

Χθες το απόγευμα, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να υποστηρίξουν τον άνδρα έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε στήσει η αστυνομία, φωνάζοντάς του «είσαι ήρωας», ή «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Τρία μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας είχαν προσπαθήσει να τον πείσουν να κατέβει πάνω σε κλωβό οχήματος της πυροσβεστικής. Η μια εργαζόμενη χρησιμοποίησε τηλεβόα για να του μιλήσει, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στο Instagram χθες βράδυ εικονίζει τον άνδρα να διαβεβαιώνει τους διαπραγματευτές, από την κορωνίδα όπου καθόταν, πως ήταν «ασφαλής» και σκόπευε «να κατέβει με τους δικούς του όρους».

«Αν πλησιάσετε, θα με θέσετε σε κίνδυνο και θα σκαρφαλώσω ακόμα πιο ψηλά», προειδοποίησε.

Οι διαπραγματευτές είπαν από την άλλη πως ανησυχούσαν διότι έβλεπαν στα ρούχα του «πολύ αίμα» και διότι ήταν ελαφρά ντυμένος ενώ έπεφτε η νύχτα και οι θερμοκρασίες κατέβαιναν.

Το πώς ο άνδρας μπόρεσε να φθάσει και να αναρριχηθεί στον πύργο αυτόν εγείρει πλέον ερωτήματα. Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζεται να σκαρφαλώνει φράχτη στην περίμετρο του βρετανικού κοινοβουλίου χωρίς να τον σταματήσει ουδείς φύλακας ή αστυνομικός.

Sky’s @AmeliaHarperTV reports from Westminster where emergency services are trying to convince a protester who climbed Elizabeth Tower to come down.

Latest: https://t.co/zjV8cEJb5a pic.twitter.com/6s28Yr3cWi

— Sky News (@SkyNews) March 8, 2025