Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει αισιόδοξος για ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις αν «συνεχίσουν να είναι ανόητοι και να πολεμούν». Επιπλέον, σε σύγκριση με πρόσφατες δηλώσεις του, που τόνιζε πως το Κίεβο πρέπει… να ξεχάσει την Κριμαία, τώρα λέει πως η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει πλήρως την Ουκρανία.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Meet the Press του NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πιο κοντά σε μία από τις δύο πλευρές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, χωρίς να αποκαλύψει ποια, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι οι ΗΠΑ ασκούν ενεργή διαμεσολαβητική προσπάθεια. Όπως είπε, «υπάρχουν στιγμές που φτάνω κοντά στο να αποχωρήσω, και μετά συμβαίνει κάτι θετικό».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη σύναψη νέας συμφωνίας για σπάνια μέταλλα με την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια «καλή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό», και ταυτόχρονα επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν κατηγορώντας τον ότι «πέταξε» 350 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να ξέρει πού πήγαν. «Η Ευρώπη πληρώνει το ένα τρίτο απ’ ό,τι εμείς. Κι όμως ο πόλεμος είναι πιο σημαντικός για εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump answers if the peace deal between Ukraine and Russia is any closer

NBC NEWS pic.twitter.com/x40lubTJ5F

— Eye On News (@EyeOnNews24) May 4, 2025