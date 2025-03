Κάπου 310.000 οικιακοί πελάτες δεν είχαν ρεύμα χθες στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κουίνσλαντ και άλλοι περίπου 16.000 στο βορειοανατολικό τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Οι πελάτες αυτοί πρέπει να «προετοιμαστούν» να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για «μέρες», προειδοποίησε η εταιρεία Essential Energy στο Κουίνσλαντ.

Τα «μεγαλύτερα» εμπόδια για την αποκατάσταση της παροχής «είναι η άνοδος των νερών και το φούσκωμα των κοιτών ρευμάτων νερού, η πτώση δένδρων και οι κατολισθήσεις λάσπης» που εμποδίζουν την πρόσβαση με αυτοκίνητα σε τμήματα του δικτύου διανομής που έχουν υποστεί ζημιές, εξήγησε.

Hundreds of thousands of people in Australia’s Queensland state were without power on Sunday after Alfred, a downgraded tropical cyclone, brought damaging winds and heavy rains, sparking flood warnings. pic.twitter.com/GSgD02DPZm

