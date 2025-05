Ο πρίγκιπας Λούις ξαναχτυπά και γίνεται viral - Ρεσιτάλ γκριμάτσας

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Britain's William, Prince of Wales, Catherine, Princess of Wales, Prince George, Prince Louis and Princess Charlotte appear on the balcony of Buckingham Palace, during the armed forces and veterans' parade commemorating the 80th anniversary of Victory in Europe (VE) Day in London, Britain, May 5, 2025. REUTERS/Phil Noble