Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Μπάιντεν, σύμφωνα με δημοσίευμα των ΝΥΤ, είπε σε έναν βασικό σύμμαχό του ότι γνωρίζει ότι μπορεί να μην μπορέσει να διασώσει την υποψηφιότητά του εάν δεν μπορέσει να πείσει το κοινό τις επόμενες ημέρες ότι είναι ικανός για την προεδρία, μετά την τραγική απόδοσή του στο ντιμπέιτ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπάιντεν, συνέχισε ο σύμμαχός του, παραμένει στον αγώνα για επανεκλογή, κατανοεί ωστόσο ότι πρέπει να πάνε καλά οι επόμενες εμφανίσεις του ενόψει του Σαββατοκύριακου , συμπεριλαμβανομένης μιας συνέντευξης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή με τον Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC News και των εκστρατειών στην Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν .

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, διέψευσε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. «Αυτός ο ισχυρισμός είναι απολύτως ψεύτικος. Αν οι New York Times μας είχαν δώσει 7 λεπτά να σχολιάσουμε, θα τους το είχαμε πει» είπε ο Άντριου Μπέιτς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024