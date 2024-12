«Το ελικόπτερο κατέπεσε αφού προσέκρουσε στον 4ο όροφο νοσοκομείου κατά την απογείωση», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο πιλότοι, γιατρός και εργαζόμενος που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρίνισε ο κυβερνήτης στη Μούλα, ο Ιντρίς Ακμπιγίκ.

Tragic Crash in Türkiye: 4 Killed as Helicopter Hits Hospital #Türkiye

An ambulance helicopter crashed into a hospital building in

amid heavy fog, resulting in the death of four individuals, including two pilots, a doctor, and a medical worker. Authorities are currently… pic.twitter.com/WO2GyJl6G0

