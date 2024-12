Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άγνωστος δράστης έβαλε φωτιά στη γυναίκα ενώ αυτή κοιμόταν, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα εγκαύματά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε έναν σταθμό του μετρό στο Κόνι Άιλαντ του Μπρούκλιν. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση, με το σώμα της να είναι καλυμμένο από φλόγες. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει.

BREAKING: Suspect image released after a woman was BURNED to death, fully engulfed in flames, while sleeping on NYC Subway on F Train in Coney Island this morning l, after a person threw a lit match at her. She was found with liquor bottles around her. Investigation is ongoing.… pic.twitter.com/3y6LovxrCH

Η αστυνομία έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, ο οποίος περιγράφεται ως ένας άνδρας ηλικίας 25-30 ετών, ύψους περίπου 1,80 μέτρων και βάρους 150 κιλών. Την ώρα του εγκλήματος φορούσε γκρι φούτερ με κουκούλα, μπλε τζιν παντελόνι, σκουρόχρωμο πλεκτό καπέλο με κόκκινη ζώνη και καφέ μπότες.

INSANE: A woman was literally BURNED ALIVE on the New York Subway by a man who struck a match and threw it on her

