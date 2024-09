Ουκρανικά drones καμικάζι διέσχισαν τις ρωσικές αμυντικές γραμμές και εξαπέλυσαν ακριβείς επιθέσεις εναντίον της αποθήκης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πυρκαγιά. Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή των εκρήξεων, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επιχείρησης.

Πηγές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας αναφέρουν ότι η αποθήκη περιείχε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Iskander και Tochka-U, κατευθυνόμενων βομβών και άλλων πυρομαχικών. Η καταστροφή αυτών των αποθεμάτων αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς περιορίζει σημαντικά τις επιθετικές τους δυνατότητες στο μέτωπο.

Βίντεο που έκαναν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν ένα τεράστιο «μανιτάρι» να ακολουθεί μετά την επίθεση, ενώ τοξικό νέφος κάλυψε την περιοχή και δόθηκαν σχετικές οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους. Η έκρηξη καταγράφηκε από δορυφόρους της NASA και σταθμοί σεισμικής παρακολούθησης κατέγραψαν σεισμικά κύματα που προσομοίασαν με μικρό σεισμό.

Ο Ιγκόρ Ρουντένια, ο περιφερειάρχης, διαβεβαίωσε μέσω Telegram ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά. Πρόσθεσε πως η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα συνέχιζε να απωθεί ουκρανική «μαζική επίθεση με drones» στην πόλη.

Άλλοι κυβερνήτες δυτικών ρωσικών περιφερειών έκαναν επίσης λόγο για ουκρανικές επιδρομές με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές.

Επτά ουκρανικά drones εφόρμησης καταστράφηκαν στην περιφέρεια Σμαλένσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βασίλι Ανόχιν. Άλλο ένα καταστράφηκε στην Αριόλ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Κλίτσκοφ.

Epic detonations at a Russian munitions depot in the Tver region following yet another Ukrainian drone attack.

Russian authorities have announced “partial evacuation” of the city of Toropets.

The depot can have up to around 30,000 tons of munitions in store. pic.twitter.com/z2fC3A2Q10

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) September 18, 2024