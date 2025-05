Τρεισήμισι χρόνια αργότερα, ο Πέλκι εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Αριζόνα για να απευθυνθεί στον δολοφόνο του. Κατά κάποιον τρόπο.

«Προς τον Γκάμπριελ Ορκασίτας, τον άντρα που με πυροβόλησε, είναι κρίμα που συναντηθήκαμε εκείνη την ημέρα υπό αυτές τις συνθήκες», λέει μια βιντεοσκοπημένη δήλωση του Πέλκι. «Σε μια άλλη ζωή, πιθανώς θα μπορούσαμε να είχαμε γίνει φίλοι.»

«Πιστεύω στη συγχώρεση και σε έναν Θεό που συγχωρεί. Πάντα πίστευα, και ακόμα πιστεύω», συνεχίζει ο Πέλκι, φορώντας ένα γκρι καπέλο μπέιζμπολ και έχοντας το ίδιο πυκνό κόκκινο-καφέ μούσι που είχε όσο ζούσε.

Ο Πέλκι ήταν 37 ετών, βαθιά θρησκευόμενος και βετεράνος του στρατού. Ο Ορκασίτας τον πυροβόλησε σε ένα κόκκινο φανάρι το 2021, αφού ο Πέλκι βγήκε από το όχημά του και περπάτησε προς το αυτοκίνητο του Ορκασίτας.

Η εμφάνιση του Πέλκι από «τον άλλο κόσμο» έγινε δυνατή μέσω τεχνητής νοημοσύνης — πιθανώς η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε AI για την παράδοση δήλωσης θύματος στο δικαστήριο. Η Στέισι Γουέιλς, αδελφή του Πέλκι, είπε στο τοπικό κανάλι ABC-15 ότι είχε συνεχώς στο μυαλό της μια σκέψη.

«Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν: τι θα έλεγε ο Κρις;» είπε η Γουέιλς.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διαδίδεται στην κοινωνία και εισέρχεται στο δικαστικό σύστημα, η συμβουλευτική επιτροπή του δικαστικού συνεδρίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να δέχεται δημόσια σχόλια για τον καθορισμό κανονισμών σχετικά με τη χρήση αποδείξεων που δημιουργούνται από AI σε δίκες.

Η Γουέιλς και ο σύζυγός της τροφοδότησαν ένα μοντέλο AI με βίντεο και ηχητικό υλικό του Πέλκι για να δημιουργήσουν μια αναπαράσταση που θα αντανακλούσε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του αν ήταν ακόμα ζωντανός — κάτι που η Γουέιλς παρομοίασε με ένα «Φρανκενστάιν της αγάπης» στο τοπικό κανάλι Fox 10.

Ο δικαστής Τοντ Λανγκ αντέδρασε θετικά στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Τελικά καταδίκασε τον Ορκασίτας σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

«Μου άρεσε αυτό το AI. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Όσο θυμωμένοι κι αν είστε — και δικαιολογημένα — άκουσα τη συγχώρεση», είπε ο Λανγκ. «Το ένιωσα ως αληθινό.»

Υπέρ ήταν και ο αδελφός του Πέλκι, Τζον, ο οποίος δήλωσε ότι ένιωσε «κύματα θεραπείας» βλέποντας το πρόσωπο του αδελφού του, και πιστεύει ότι ο Κρις θα είχε συγχωρέσει τον δολοφόνο του.

«Αυτός ήταν ο άνθρωπος που ήξερα», είπε ο Τζον.

This is the first time a murder victim has spoken in court using AI.

Christopher Pelkey was killed in a 2021 road rage incident.

Through an AI-generated video, he delivered his impact statement to his killer.

What he said and what the judge said back is powerful. pic.twitter.com/f5S6qY7tXJ

— big machines (@bigmachinesAI) May 7, 2025