Η εισβολή στο ανάκτορο έρχεται μετά τη ραγδαία προέλαση των ισλαμιστών ανταρτών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ στην πόλη του Χαλεπίου το Σάββατο. Είναι η πρώτη φορά από το 2011, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, που το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ χάνει τον έλεγχο του Χαλεπίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας.

Οι αναφορές αναφέρουν ότι οι τζιχνατιστές, που ηγούνται μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον των δυνάμεων του Άσαντ, κατέλαβαν επίσης βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής ακαδημίας και άλλων στρατιωτικών σχολών του νότου. Εν τω μεταξύ, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να επέμβουν στη Συρία για να ενισχύσουν το καθεστώς του Άσαντ, καθώς ο έλεγχός του στην περιοχή παραπαίει.

Syrian rebels in a presidential palace in Aleppo, where Assad rulers’ pictures hang on the walls pic.twitter.com/zE6ACNqDty

— Guy Elster (@guyelster) December 1, 2024