Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το Σάββατο, καθώς οι αντάρτες που αντιτίθενται στον Μπασάρ αλ Άσαντ, έφτασαν αιφνιδιαστικά στο Χαλέπι, σαρώνοντας ότι βρουν στη δεύτερη μεγαλύτερη πολη της Συρίας.

Αφού ο συριακός στρατός δήλωσε ότι ετοιμάζει αντεπίθεση, οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν αντάρτες στην πόλη,, όπως ανέφερε η εφημερίδα al-Watan. Ένα πλήγμα προκάλεσε θύματα στην πλατεία Βασιλεία του Χαλεπιού, δήλωσε κάτοικος στο Reuters.

Ο Μπασέλ αλ Άσαντ θεωρούνταν ως ο πιθανός διάδοχος του πατέρα του, Χαφέζ αλ Άσαντ, πριν από τον θάνατό του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Ιανουάριο του 1994. Το 2000 ο Μπασάρ αλ Άσαντ έγινε πρόεδρος της Συρίας μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Turkey backed rebels topple the statue of Bassel al-Assad, the deceased brother of pro- Iran President of Syria Bashar al Assad in the city of Aleppo. #BREAKING #Syria #Iran #Turkiye pic.twitter.com/V6U7KhJbTs

— Target Reporter (@Target_Reporter) November 30, 2024