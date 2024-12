Τα παραπάνω μετέδωσε σήμερα η αγγλόφωνη εφημερίδα Tehran Times, επικαλούμενη τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαϊλ Μπαγαΐ.

«Άγνωστοι επιτέθηκαν στην ιρανική πρεσβεία, όπως μπορείτε να δείτε από τις εικόνες που μεταδίδουν διάφορα (ξένα) κανάλια», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Η πρεσβεία της Ρωσίας από την πλευρά της ανέφερε ότι το προσωπικό της είναι «καλά» μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τους αντάρτες. «Είμαστε καλά» είπε ένα μέλος του προσωπικού στο πρακτορείο TASS, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το πού βρίσκονται οι διπλωμάτες.

The Iranian embassy in Damascus, the capital of Syria, was damaged following the collapse of President Bashar al-Assad’s government.#Syria #Damascus #Iran #Tehran

