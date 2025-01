Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αριθμός των τραυματιών είναι αρκετά μεγάλος, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα και να απομακρυνθούν τα οχήματα.

Οι πρώτες πληροφορίες, που δεν έχουν διασταυρωθεί πλήρως, αναφέρουν πως οι τραυματίες είναι δεκάδες, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για 30 άτομα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει σπεύσει στο σημείο με πολλές ομάδες διάσωσης, ενώ ασθενοφόρα μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία της πόλης. Οι αρχές έχουν κλείσει τις οδούς γύρω από το σημείο του ατυχήματος και καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Στα πρώτα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζονται άνθρωποι σε πανικό να σπάνε τις πόρτες των βαγονιών για να απεγκλωβιστούν μετά τη μετωπική σύγκρουση στον κεντρικό σταθμό της πόλης.

Major incident in the French city of Strasbourg, where two trams have collided head-on. pic.twitter.com/WEJEpLxv3b

