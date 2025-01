Για πρώτη φορά, η εφημερίδα παρουσιάζει έναν διαδραστικό χάρτη που αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 76 συμμορίες δρούσαν σε 41 πόλεις της Αγγλίας, προκαλώντας ανυπολόγιστο πόνο σε χιλιάδες ανήλικους.

Η έρευνά έδειξε ότι από τους 396 γνωστούς δράστες εκμετάλλευσης που καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον 155 έχουν πλέον αθόρυβα αποφυλακιστεί και κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ πολλοί ζουν στις ίδιες πόλεις όπου κυνηγούσαν τα θύματά τους.

Τυπικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Καρί Αμπντούλ Ραούφ, επικεφαλής της διαβόητης συμμορίας του Ρότσεντεϊλ. Παρά την αποφυλάκισή του, επέστρεψε στην πόλη, προκαλώντας φόβο και αγανάκτηση στα θύματα και τους κατοίκους. Αντί να απελαθεί στο Πακιστάν όπως είχε προτείνει ο δικαστής, ο Ραούφ περπατάει στο Ρότσεντεϊλ «σαν να είναι ο κύριος του τόπου».

Ο Ραούφ δεν είναι ο μόνος που έχει επιστρέψει στη σκηνή των αρρωστημένων εγκλημάτων του. Ωστόσο, σε μερικούς που αποφυλακίστηκαν πιο πρόσφατα τους έχει απαγορευτεί να επιστρέψουν στις παλιές τους περιοχές.

Αυτοί περιλαμβάνουν τον Μπαναράς Χουσέιν, μέλος της συμμορίας του Ρότερχαμ, στου οποίου τα θύματα περιλαμβάνεται και τη διαδηλώτρια Σάμι Γούντγουορντ. Απελευθερώθηκε τον Δεκέμβριο, αφού εξέτισε μόλις εννέα χρόνια από τη 19ετή ποινή του, αλλά υπό τον όρο ότι δεν θα επιστρέψει στην πόλη του Γιορκσάιρ.

Σε πολλούς που αποφυλακίστηκαν παλαιότερα δεν είχαν επιβληθεί τέτοιοι περιορισμοί, πράγμα που σημαίνει ότι τα θύματά τους μπορεί εύκολα να τους συναντήσουν κοντά στα σπίτια τους.

