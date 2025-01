Η εικόνα που ανήρτησε η αεροπορική εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα αεροπλάνο να πέφτει πάνω στον Πύργο του Άιφελ, ενώ ορισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέκριναν την καμπάνια με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Πακιστανός ειδικός σε θέματα δημοσίων σχέσεων και πρώην πολιτικός σύμβουλος Ομάρ Ρ. Κιρασί χαρακτήρισε τη διαφήμιση ως “εντελώς κουφή” και δήλωσε ότι τον άφησε “πραγματικά άφωνο”.

Did the idiot who designed this graphic not see a PIA plane heading for the Eiffel Tower? One of Europe’s iconic landmarks… pic.twitter.com/Z0Vm7LQR51

Did the airline management not vet this?

Who or which agency manages its social media accounts?

I mean who is PIA’s creative agency

“Μήπως ο ηλίθιος που σχεδίασε αυτό το γραφικό δεν είδε ένα αεροπλάνο της PIA να κατευθύνεται προς τον Πύργο του Άιφελ; Ένα από τα εμβληματικά αξιοθέατα της Ευρώπης. Δεν γνωρίζουν για το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου – όπου χρησιμοποιήθηκαν αεροπλάνα για επιθέσεις σε κτίρια; Μήπως δεν σκέφτηκαν ότι αυτό θα γινόταν αντιληπτό με παρόμοιο τρόπο;”, έγραψε.

Η διαφήμιση αντιμετωπίστηκε με ένα μείγμα αποτροπιασμού και χλευασμού από τους χρήστες X που έκαναν αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό της PIA.

“Η χειρότερη διαφήμιση όλων των εποχών. Μοιάζει σαν να προσπαθείτε να πετάξετε ένα αεροσκάφος στον Πύργο του Άιφελ”, έγραψε ένας χρήστης.

“Έχασαν ήδη μια φορά την Παναγία των Παρισίων – τώρα παίρνετε και τον Πύργο του Άιφελ;” έγραψε ένας άλλος.

Ενώ ένας άλλος χρήστης έγραψε: “Περιμένετε; Αυτό είναι αστείο; Είναι αυτό από λογαριασμό παρωδία; Είμαι πραγματικά μπερδεμένος”.

Άλλοι όμως υπερασπίστηκαν τη διαφήμιση, λέγοντας ότι έκανε τη δουλειά της, προωθώντας το νέο δρομολόγιο από το Ισλαμαμπάντ στο Παρίσι.

Is anyone hiring graphics designers? I recently got let go from my role at Pakistan Airlines. I’m the guy who decided to show a jet crash into the Eiffel Tower.

I’d prefer a remote role, but I’m open to positions in New York, LA, or the Islamabad area. pic.twitter.com/R5hcsYJsTl

— Robert Sterling (@RobertMSterling) January 10, 2025