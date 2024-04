Το εμπλεκόμενο πλοίο είναι πιθανότατα το MSC Aries με πορτογαλική σημαία, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέεται με την εταιρεία Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο. Η Zodiac Maritime αποτελεί μέρος του ομίλου Zodiac του ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Eyal Ofer. Η Zodiac αρνήθηκε να σχολιάσει και παρέπεμψε τις ερωτήσεις στην MSC, η οποία δεν απάντησε.

BREAKING:

The Islamic regime in Iran just hijacked the Portuguese-flagged container ship MSC ARIES.

It was sailing from the UAE to India when it was hijacked near the Strait of Hormuz.

20 Filipino sailors kidnapped

pic.twitter.com/hPskHIAkUY

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024