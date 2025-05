Αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το βράδυ στη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη του ινδικού Κασμίρ και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε, ανέφεραν δημοσιογράφοι.

Ο πρωθυπουργός του ινδικού Κασμίρ Ομάρ Αμπντουλάχ, επιβεβαίωσε το γεγονός. «Τι στο καλό συνέβη με την εκεχειρία; Εκρήξεις ακούγονται σε όλη τη Σριναγκάρ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

BREAKING: Confirmed—Big Pak drone attack over Srinagar, being engaged by our air defences. Just filmed this from my phone here. pic.twitter.com/6xPY0pdOM7

— Shiv Aroor (@ShivAroor) May 10, 2025