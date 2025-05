Πέντε επιβάτες νεκροί, δύο σοβαρά τραυματίες σε συντριβή ελικοπτέρου κοντά στο Γκανγκανανί στην περιοχή Ουταρκάσι, επιβεβαιώνει ο Επίτροπος της Περιφέρειας Γκαρχουάλ, Βινάι Σανκάρ Παντέι.

Διοικητικές αρχές και ομάδες διάσωσης βρίσκονται ήδη στο σημείο της συντριβής.

Για τη συντριβή του ελικοπτέρου στην περιοχή Ουταρκάσι, ο Πρωθυπουργός του Ουταραχάντ, Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε:

«Οι ομάδες της SDRF (Ειδική Δύναμη Αντιμετώπισης Καταστροφών) και της τοπικής διοίκησης έσπευσαν αμέσως στο σημείο για την παροχή βοήθειας και διάσωσης. Έχω δώσει εντολή στη διοίκηση να προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη στους τραυματίες και να διερευνήσει το δυστύχημα.»

Uttarakhand | Five passengers dead, two seriously injured in a helicopter crash near Ganganani in Uttarkashi district, confirms Garhwal Divisional Commissioner Vinay Shankar Pandey.

Administration and relief teams are present at the helicopter crash site.

(Photo source:… pic.twitter.com/JKoYpq7z1Q

— ANI (@ANI) May 8, 2025