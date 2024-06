Εκπρόσωπος της Ένωσης δήλωσε στο The Hill ότι η εκδήλωση απονομής των βραβείων (την ερχόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον) είναι «περήφανα διακομματική», γι’ αυτό ο διάσημος ηθοποιός αποκλείστηκε από την διαδικασία.

«Αν και υποστηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμα κάθε Αμερικανού να ασκεί την ελευθερία του λόγου και να συμμετέχει στην εμπλοκή του πολίτη, είναι σαφές ότι οι πρόσφατες δραστηριότητες υψηλού προφίλ του κ. Ντε Νίρο θα δημιουργήσουν απόσπαση της προσοχής από το φιλανθρωπικό έργο που ελπίζαμε να αναγνωρίσουμε. Για να διατηρηθεί η εστίαση στην υπηρεσία των βραβευθέντων, ο κ. Ντε Νίρο δεν θα παρευρίσκεται πλέον στην εκδήλωση» ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

De Niro misses out on award after Trump trial speech https://t.co/VXwGRydPZz

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Νότια Κορέα: Εντοπίστηκαν και αλλά μπαλόνια με απορρίμματα προερχόμενα από τη Βόρεια Κορέα

— Sky News (@SkyNews) June 2, 2024