Ο εκπρόσωπος του ράπερ, Dennis Dennehy, επιβεβαίωσε τον θάνατο της μητέρας του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά η Νέλσον ήταν γνωστό ότι είχε καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Έμινεμ δεν έχει σχολιάσει ακόμα δημόσια τον θάνατο της μητέρας του.

Η γεμάτη σχέση με τη μητέρα του αποκαλύφθηκε πιο έντονα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Cleanin’ Out My Closet.

Στο τραγούδι του που κυκλοφόρησε το 2002, ο Έμινεμ την κατηγορεί με μανία τόσο για τη χρήση ναρκωτικών όσο και για την παραμέληση.

Ο Eminem έχει αναφερθεί υποτιμητικά στη μητέρα του σε τραγούδια όπως το σινγκλ του 2002 “Cleaning Out My Closet”. Ο Eminem τραγουδάει: «Witnessin’ your mama poppin’ prescription pills in the kitchen. … My whole life I was made to believe I was sick when I wasn’t», στίχοι που μεταφράζονται ως «το να βλέπεις τη μάνα σου να κάνει ναρκωτικά χάπια στην κουζίνα… Όλη μου τη ζωή με έκανε να πιστεύω πως ήμουν άρρωστος, ενώ δεν ήμουν».

Η Νέλσον μήνυσε τον γιο της για συκοφαντική δυσφήμιση το 1999 για μια άλλη από τις επιτυχίες του, το My Name Is, αλλά αργότερα είπε ότι ήταν ιδέα του δικηγόρου της και συμφώνησε εξωδικαστικά για 25.000 δολάρια (£19.000).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Γαλλία: Τις πρώτες βραδινές ώρες η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης επί της πρότασης μομφής κατά του Μπαρνιέ

Ο ράπερ, ο οποίος πάλεψε τα δικά του προβλήματα με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, συνέδεσε τις δικές του εμπειρίες εθισμού με τις εμπειρίες της μητέρας του, δηλώνοντας «γι’ αυτό είμαι σε αυτό που κάνω γιατί είμαι η μαμά μου» στο κομμάτι του 2009 My Mom.

Το 2008, η Νέλσον έγραψε ένα απομνημόνευμα με τίτλο My Son Marshall, My Son Eminem, στο οποίο είπε ότι ήταν «πληγωμένη» για τους ισχυρισμούς του γιου της για εκείνη.

Ωστόσο, η τοξικότητα στη σχέση τους φάνηκε να σιγοβράζει με τα χρόνια.

Στο κομμάτι του Headlights του 2013, ο ράπερ έδειξε μεταμέλεια για κάποιους από τους προηγούμενους στίχους του.

«Συγγνώμη, μαμά, για το Cleanin’ Out My Closet», τράγουδησε. «Εκείνη την ώρα ήμουν θυμωμένος. Δικαίως; Ίσως ναι. Δεν είχα σκοπό να το πάω τόσο μακριά, όμως».

Φαίνεται ότι παρέμειναν ως επί το πλείστον αποξενωμένοι για το υπόλοιπο της ζωής της, αλλά όταν ο Eminem εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022, τον συνεχάρη δημόσια.

«Μάρσαλ, θέλω να πω, δεν θα μπορούσα να αφήσω αυτή τη μέρα να περάσει χωρίς να σε συγχαρώ», είπε σε ένα βίντεο που αργότερα διαγράφηκε.

«Σε αγαπώ πολύ. Ήξερα ότι θα φτάσεις εκεί. Ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Είμαι πολύ, πολύ περήφανη για σένα.”

Αποκάλυψη: Αυτός είναι ο λόγος για τα μωρά με «σύνδρομο λυκάνθρωπου» – Το προκαλεί δημοφιλές φάρμακο για τη φαλάκρα

Αυτά τα δύο φυτά δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι σας τα Χριστούγεννα

Το τυρί «Τσαλαφούτι» στα προστατευόμενα προϊόντα

Άγιο Όρος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του μοναχού που αγνοείται – Αποχωρούν οι ομάδες διάσωσης