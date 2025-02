Το συμβαν έγινε στη Ρεάλ Πλάσα, στην Τρουχίγιο (βορειοδυτικά), τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

«Ως αυτό το στάδιο, έχουμε τρεις νεκρούς, δυο άνδρες και γυναίκα», δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο ο Γκελκί Γκόμες, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε τον απολογισμό των τριών νεκρών μέσω X.

«Διακομίσαμε 74 τραυματίες, ανάμεσά τους δέκα παιδιά, σε νοσοκομεία και κλινικές. Υπάρχουν 11 σοβαρά τραυματίες», τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ο Ανίβαλ Μορίγιο, υγειονομικός αξιωματούχος στην περιοχή.

Δεκάδες οικογένειες βρίσκονταν στον χώρο εστίασης του Ρεάλ Πλάσα τη στιγμή της κατάρρευσης, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

The roof of the food court of the Real Plaza de #Trujillo fell, dozens of injured are reported. Outrageous! #Peru #Plaza pic.twitter.com/rTQCXQ8ACi

— PautaMundial (@pautamundial) February 22, 2025