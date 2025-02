Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τραμπ άρχισε να υπερηφανεύεται μπροστά στους κυβερνήτες των πολιτειών, που έγιναν δεκτοί στον Λευκό Οίκο για το διάταγμα που υπέγραψε στις αρχές του Φεβρουαρίου, δηλώνοντας: «Πολλοί Δημοκρατικοί με πολεμούν για το θέμα αυτό. Μια χαρά».

Απευθυνόμενος συγκεκριμένα στην κυβερνήτρια του Μέιν, Τζάνετ Μιλς ο Τραμπ τη ρώτησε προκλητικά: «Δεν θα συμμορφωθείτε;» στο οποίο η Μιλς απάντησε: «Θα συμμορφωθώ με τους πολιτειακούς και τους ομοσπονδιακούς νόμους».

BREAKING: In a stunning moment of defiance, Maine’s Governor Janet Mills stands up to Trump, saying she is complying with state and federal (anti-discrimination) law, and will see him in court over his threat to withhold federal funds. This is incredible.pic.twitter.com/2eBS3JcdK1

— Really American (@ReallyAmerican1) February 21, 2025