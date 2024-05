Το περιστατικό συνέβη στην εκκλησία Jesus’ Dwelling Place στο North Braddock της Πενσυλβάνια, λίγο μετά τις 1:00 μ.μ. ET, σύμφωνα με την αστυνομία της Πολιτείας της Πενσυλβάνια.

Ο ύποπτος ένοπλος, τον οποίο η αστυνομία αναγνώρισε ως τον 26χρονο Bernard Junior Polite, μπήκε στην εκκλησία και φέρεται να επιχείρησε να πυροβολήσει τον πάστορα, Glenn Germany, καθώς εκφωνούσε το κήρυγμά του σε ζωντανή μετάδοση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το πυροβόλο όπλο του υπόπτου απέτυχε να πυροβολήσει μιας και μπλόκαρε και ένα μέλος της εκκλησίας και ο πάστορας κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον αφοπλίσουν πριν τραυματιστεί κάποιος, είπε η αστυνομία.

«Είμαι ευγνώμων στον Θεό που είμαι ακόμα εδώ γιατί σίγουρα τράβηξε τη σκανδάλη», είπε ο ιερέας στη θυγατρική WTAE στο ABC News.

Τον δράστη ακινητοποίηση ο Ντίκον Κλάρενς Μακάλιστερ, τον οποίο ο ιερέας αποκαλεί «ήρωα». Οι δύο άνδρες είπαν στο CBS πως ήταν προφανές ότι ο 26χρονος αντιμετωπίζει κάποιου είδους ψυχική ασθένεια.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των πιστών που παρακολουθούσαν το κήρυγμα, όταν έγινε το επεισόδιο, ήταν και η 14χρονη κόρη του πάστορα.

