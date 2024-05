Οι φοιτητές του Kings College στο Cambridge και το Μουσείο Pitt Rivers στην Οξφόρδη φαίνεται πως ετοιμάζουν παρόμοιες με τις διαδηλώσεις που έγιναν σε διάσημα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, αφού ήδη δημοσιεύτηκαν πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν στρατόπεδα να δημιουργούνται στους χλοοτάπητες.

Μια από τις πινακίδες που είναι δεμένες στα κάγκελα στην Οξφόρδη γράφει: «Κατασκήνωση αλληλεγγύης στη Γάζα».

Επιπλέον, φοιτητές εθεάθησαν να δένουν κασκόλ γύρω από το στόμα και τη μύτη τους στο Κέμπριτζ.

Η οργάνωση Cambridge for Palestine δήλωσε ότι μια συγκέντρωση αναμένεται να ξεκινήσει στην πόλη στις 15:00 σήμερα το απόγευμα.

Join us at the encampment on King’s Parade to express your solidarity with Palestinians subject to a murderous campaign of ethnic cleansing, and your opposition to the University’s use of your tuition fees to support the settler colonial state carrying it out. pic.twitter.com/qLMyV3zsci

— Cambridge for Palestine (@cam4palestine) May 6, 2024