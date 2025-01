Σημειώνεται ότι η ιέρεια της ροκ ποίησης, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συναυλίας με το βερολινέζικο συγκρότημα «Soundwalk Collective», στο θέατρο Artinsic Culture του Σάο Πάολο, εξαιτίας έντονης ημικρανίας που την ταλαιπωρούσε για αρκετές ημέρες.

Όπως αναφέρει το Associated Press, επικαλούμενο τοπικά ΜΜΕ, η Σμιθ λιποθύμησε περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της εμφάνισης, ενώ διάβαζε ένα κείμενό της για την κλιματική κρίση. Αμέσως μεταφέρθηκε στα παρασκήνια με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε ανάρτησή της στο Instagram η Σμιθ είπε ότι αντιμετώπιζε τις συνέπειες ημικρανίας και ότι οι διάφορες αναφορές για το τι συνέβη ήταν «υπερβολικές».

«Αυτό ενημερώνει τους πάντες ότι είμαι καλά» έγραψε η Σμιθ στη λεζάντα και μοιράστηκε selfie που τη δείχνει να χαμογελά και να χαιρετά την κάμερα.

«Είχα κάποια ζαλάδα μετά από ημικρανία. Συνέβη ένα μικρό περιστατικό, έφυγα από τη σκηνή και επέστρεψα 10 λεπτά αργότερα. Μίλησα στον κόσμο, τους είπα ότι ήμουν καλά και τους τραγούδησα το «Wing and Because the Night» ανέφερε η καλλιτέχνιδα προσθέτοντας ότι εξετάστηκε από έναν «εξαιρετικό γιατρό» και ότι «ήμουν απολύτως καλά».

«Σας παρακαλώ να μην δεχτείτε οποιαδήποτε άλλη εξήγηση. Με όλες τις ταραχές στον κόσμο, αυτό το εξηγήσιμο περιστατικό δεν αξίζει τόση προσοχή. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Πιστέψτε με, είμαι μια χαρά» κατέληξε.

Η Soundwalk Collective με έδρα το Βερολίνο συνεργάζεται με τη Σμιθ στο πρότζεκτ «Correspondences» κατά τη διάρκεια του οποίου απαγγέλλει κείμενά της, ενώ παράλληλα μουσικοί δημιουργούν ηχητικά τοπία που πλαισιώνουν και ενισχύουν τα λόγια της.

Το πρότζεκτ θα ολοκληρωθεί στις 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το People.

Patti Smith, 78, depois de um tombo pra trás e ficar desacordada. Volta ao palco do Cultura Artística e encanta a todos pic.twitter.com/H4QAAajvM9 — Raul Juste Lores (@rauljustelores) January 30, 2025

