Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τραυματίες που ίσως είναι και πάνω από 20, αλλά και για νεκρούς. H Bild αναφέρει ότι ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά. Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, λένε ότι το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που κατευθυνόταν προς το δημαρχείο. Ο χώρος είναι αποκλεισμένος και γίνεται έρευνα για εκρηκτικά.

BREAKING: Vehicle plows into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany, leaving multiple victims

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, ενώ η γερμανική αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τα κίνητρα του δράστη. Σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρεται ότι ο οδηγός ήταν Σύρος, γεγονός που έχει πυροδοτήσει εικασίες για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Προσοχή: Σκληρό βίντεο

Η στιγμή που ο οδηγός θερίζει κόσμο στην αγορά αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που κυκλοφόρησε στα social media. Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες!

CONTENT WARNING: Gruesome footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/Q1OQYAqaeY

