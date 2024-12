Ένας οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ 11 άνθρωποι έπεσαν νεκροί και δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης που συνελήφθη είναι άνδρας από τη Σαουδική Αραβία που γεννήθηκε το 1974, ενώ φέρεται να νοίκιασε το όχημα λίγο πριν την επίθεση. Μια αποσκευή φέρεται να βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψης

The attacker on the Christmas market in Magdeburg, Germany, was a Syrian refugee. Why am I not surprised? pic.twitter.com/U71Rz0lDJG — Ray (@raymo_g) December 20, 2024

H Bild αναφέρει ότι ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά. Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, λένε ότι το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που κατευθυνόταν προς το δημαρχείο.

BREAKING: Vehicle plows into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany, leaving multiple victims pic.twitter.com/f5TNU6Oepf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 20, 2024

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, ενώ η γερμανική αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τα κίνητρα του δράστη. Σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρεται ότι ο οδηγός ήταν Σύρος, γεγονός που έχει πυροδοτήσει εικασίες για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

At least 3 dead Germans at the Christmas market in #Magdeburg after a man breaks through anti-terror bollards with his car and crashes into the crowd. Allegedly it’s a Syrian.

Has Germany had another terrorist attack at the end of 2024? pic.twitter.com/07kq0rmErK — Martin Sellner (@Martin_Sellner) December 20, 2024

BREAKING: Car runs over people at Christmas market in Magdeburg, Germany. Reports of many victims pic.twitter.com/02lQBscdqq — BNO News (@BNONews) December 20, 2024

Προσοχή: Σκληρό βίντεο

Η στιγμή που ο οδηγός θερίζει κόσμο στην αγορά αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που κυκλοφόρησε στα social media. Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες!

CONTENT WARNING: Gruesome footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/Q1OQYAqaeY — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 20, 2024

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολεμικές συνθήκες». Μια γυναίκα που μίλησε στη «Mitteldeutsche Zeitung» ο δράστης «πέρασε οδηγώντας από όλα τα μέρη της παραμυθένιας περιοχής της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Μαγδεμβούργου».

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς σε ανάρτησή του αναφέρει πως «τα δημοσιεύματα από το Μαγδεμβούργο δείχνουν ότι προμηνύεται κάτι πολύ κακό. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό των ανθρώπων του Μαγδεμβούργου. Σε αυτές τις ώρες αγωνίας απευθύνω τις ευχαριστίες μου στους αφοσιωμένους διασώστες».

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

Ο υποψήφιος Καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) τόνισε πως το αιματηρό περιστατικό στο Μαγδεμβούργο «είναι πολύ θλιβερό νέο». «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες επί τόπου».

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Έριχ Χάσελοφ (CDU), βρίσκεται καθ’ οδόν στον τόπο του πολύνεκρου περιστατικού. «Είναι ένα τρομερό γεγονός» δήλωσε ο Χάσελοφ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ματίας Σούπε, πρόκειται «πιθανώς για επίθεση».

Ξύπνησαν μνήμες από το 2016

Το περιστατικό αυτό ξύπνησε μνήμες στη Γερμανία, όταν το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου 2016, ένας 24χρονος Τυνήσιος, ο Ανίς Αμρί, έριξε ένα φορτηγό στη χριστουγεννιάτικη αγορά στην Breitscheidplatz του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 56. Τέσσερις ημέρες αργότερα σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με Ιταλούς αστυνομικούς, που προσπάθησαν να του κάνουν έλεγχο, στο σιδηροδρομικό σταθμό, στην περιοχή Σέστο Σαν Τζιοβάνι του Μιλάνου.

Την ευθύνη είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος

Η επίθεση που είχε σοκάρει τη Γερμανία, έγινε στις 20:02 της 19ης Δεκεμβρίου 2016. Το φορτηγό που οδηγούσε ο Αμρί, έπεσε πάνω στο πλήθος που εκείνη την ώρα βρισκόταν στη χριστουγεννιάτικη αγορά Breitscheidplatz. Το όχημα κινήθηκε για περίπου 50 μέτρα μέσα στην αγορά, παρέσυρε αρκετές από τις εγκαταστάσεις της και σκόρπισε τον θάνατο, τραυματίζοντας παράλληλα δεκάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια μπήκε στην Budapester Straße και σταμάτησε στο ύψος της Kaiser Wilhelm Memorial Church. Μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τον οδηγό του φορτηγού να φεύγει τρέχοντας.

Το φορτηγό έφερε πολωνικές πινακίδες και ανήκε σε πολωνική εταιρία. Ο οδηγός του, Λούκας Ούρμπαν (Łukasz Urban), βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στην καμπίνα του φορτηγού. Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας στην οποία ανήκε το φορτηγό, δήλωσε ότι η τελευταία φορά που επικοινώνησαν από την εταιρία με τον οδηγό ήταν μεταξύ 15:00 και 16:00 της ίδιας ημέρας, ενώ η οικογένεια του οδηγού δεν είχε μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του μετά τις 4 το απόγευμα. Η αυτοψία στη σορό του οδηγού έδειξε ότι πρέπει να δολοφονήθηκε ανάμεσα στις 16:30 και 17:30 της 19ης Δεκεμβρίου.

