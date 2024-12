Ο ίδιος ανέφερε ότι θα συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το ταχύτερο δυνατόν, ενώ τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποχωρήσει από το κτίριο της Βουλής.

Οι διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο πανηγύριζαν και χειροκροτούσαν, μόλις ανακοινώθηκε πως ο πρόεδρος θα άρει τον στρατιωτικό νόμο. «Νικήσαμε», φώναζαν.

Νωρίτερα ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Λι Τζέι-Mιουνγκ είπε ότι οποιοσδήποτε ενεργεί υπό την εντολή του πρόεδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ και των διοικητών παραβιάζει τον νόμο καθώς ο στρατιωτικός νόμος είναι άκυρος. Ο ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης μίλησε αμέσως μετά την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την άρση του στρατιωτικού νόμου.

Λίγο αφότου οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα να μπλοκαριστεί το διάταγμα του στρατιωτικού νόμου που κήρυξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, δεκάδες στρατιώτες που είχαν μπει στο κεντρικό κοινοβουλευτικό κτίριο άρχισαν να αποσύρονται.

Ωστόσο, έξω από το Κοινοβούλιο υπάρχει ακόμα ένταση με την αστυνομία στέκεται στην κεντρική πύλη και τους διαδηλωτές να φωνάζουν: «Δεν είμαστε εδώ για να σε πολεμήσουμε, είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε τον Γιουν».

Με την ψήφιση της πρότασης, η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου είναι άκυρη, σύμφωνα με το γραφείο της προέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο πρόεδρος μπορεί να κηρύξει στρατιωτικό νόμο ως απάντηση σε στρατιωτικές ανάγκες σε περιόδους πολέμου, ένοπλων συγκρούσεων, εθνικής έκτακτης ανάγκης ή όταν το απαιτούν η δημόσια ασφάλεια και τάξη.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο στρατιωτικός νόμος πρέπει να αρθεί όταν το ζητήσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στρατιώτες επιχείρησαν νωρίτερα να μπουν στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, αφού ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα νυχτερινό, απρόσμενο διάγγελμά του που προκάλεσε σοκ στη χώρα.

