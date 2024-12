Σύμφωνα με το πρακτορείο, όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι εκδόσεις τίθενται υπό τον έλεγχο του στρατού. Με βάση το διάταγμα, απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που κρίνονται ως απόπειρες ανατροπής του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος, καθώς και η μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» και προπαγάνδας.

WATCH: Soldiers arrive at South Korea’s parliament after president declares martial law pic.twitter.com/cZX4vsM34y

Επίσης, όλο το ιατρικό προσωπικό που απεργούσε, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευόμενων γιατρών, διατάχθηκε να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε 48 ώρες. Οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας και οι συγκεντρώσεις που πυροδοτούν «κοινωνικό χάος» απαγορεύονται επίσης. Για τους «αθώους απλούς πολίτες», εξαιρουμένων των «αντικρατικών και άλλων ανατρεπτικών δυνάμεων» θα ληφθούν μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η «ενόχληση» που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με το διάταγμα, όσοι παραβιάσουν τον στρατιωτικό νόμο, μπορεί να συλληφθούν και να τεθούν υπό κράτηση χωρίς ένταλμα.

Το Yonhap μετέδωσε ότι το κοινοβούλιο σφραγίστηκε και στρατιωτικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν στη στέγη του. Ένα στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Κορέας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι «προετοιμάζονται μέτρα» για τη σταθεροποίηση της αγοράς, εφόσον χρειαστεί.

‼️ Martial law declared in South Korea.

Helicopters land on the roof of South Korea’s parliament after martial law was declared.

South Korea has one of the highest internet penetration rates on the planet. Nearly 97% of the population are online.

This is not the 1980s. I… pic.twitter.com/n9HECBL4Uu

— # ℍ (@WarHorizon) December 3, 2024