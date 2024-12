Η άμεση αντίδραση αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης τον οδήγησαν να άρει τον στατιωτικόπ νόνμο πυο επέβαλλε λέγοντας πως θα σεβαστεί την απόφαση της Βουλής. Οι διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο πανηγύριζαν και χειροκροτούσαν, μόλις ανακοινώθηκε πως ο πρόεδρος θα άρει τον στρατιωτικό νόμο. «Νικήσαμε», φώναζαν.

Το χρονικό του φιάσκου

Ο Γιουν Σουκ Γεόλ σε τηλεοπτικό διάγγελμα είχε κηρύξει έκτακτο στρατιωτικό νόμο «για να προστατευτεί η πατρίδα από την κομμουνιστική απειλή από τη Βόρεια Κορέα», κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «σύμπλευση με την Πιόνγιανγκ με αντικρατικές ενέργειες».

Στο διάγγελμά του ο πρόεδρος είχε πει ότι «θα προστατευθεί η συνταγματική τάξη» και θα «ανοικοδομηθεί η ελεύθερη, δημοκρατική Κορέα». Κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή μετά τις εκλογές της άνοιξης, ότι παρέλυσε την κοινοβουλευτική διαδικασία και βύθιζε τη χώρα σε κρίση και χάος. Ζήτησε την «κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία μέχρις ότου αποκατασταθεί η σταθερότητα».

Λίγη ώρα αργότερα οι Ενοπλες Δυνάμεις τέθηκαν σε συναγερμό, ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα Βουλής και πολιτικών κομμάτων, απαγορεύονται οι συναθροίσεις και τα ΜΜΕ περνούν υπό τον έλεγχο στρατιωτικής διοίκησης «για να μη μεταδίδονται ψευδείς πληροφορίες», μετέδωσε το νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap.Αστυνομικές κλούβες έκλεισαν την είσοδο της Βουλής, όπου μέχρι αργά χθες το βράδυ παρέμεναν βουλευτές, και στρατιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στη στέγη του Κοινοβουλίου, μετέδωσαν ξένοι ανταποκριτές. Αντιπολίτευση, αλλά και συμπολίτευση πήραν θέση μάχης, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις και πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το Κοινοβούλιο, φωνάζοντας «όχι στον στρατιωτικό νόμο, όχι στη δικτατορία, Γιουν Σουκ Γεόλ, παραιτήσου!» και συγκρούστηκε με τις δυνάμεις ασφαλείας, μετέδωσε το AP. Μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, αστυνομικοί και στρατιώτες άρχισαν να αποσύρονται.

Ηταν η πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια που κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στη χώρα και η 10η στην ιστορία της από το 1948, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου του πολέμου της Κορέας το 1950-1953, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εφημερίδα «Korea JoongAng Daily». «Βάσει του άρθρου 77 του Συντάγματος ο πρόεδρος μπορεί να κηρύξει στρατιωτικό νόμο σε περιπτώσεις πολέμου ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης… Ο πρόεδρος πρέπει να τον άρει αν το Κοινοβούλιο ψηφίσει για άρση του».

Σε έκτακτη συνεδρίαση η Βουλή ψήφισε άρση του στρατιωτικού νόμου. Η απόφαση ήταν ομόφωνη από τα 190 μέλη του 300μελούς Κοινοβουλίου που κατάφεραν να είναι παρόντα για την ψηφοφορία στο κτίριο της Βουλής, που είχε αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

«Θα μείνουμε εδώ να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία με τον λαό», διεμήνυσε ο Γου Γον Σικ, πρόεδρος της Βουλής, και η αντιπολίτευση φώναζε πως το πραξικόπημά του πεθαίνει εν τη γενέσει του. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Λι Τζέι-Mιουνγκ είπε ότι οποιοσδήποτε ενεργεί υπό την εντολή του πρόεδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ και των διοικητών παραβιάζει τον νόμο καθώς ο στρατιωτικός νόμος είναι άκυρος. Ο ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης μίλησε αμέσως μετά την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την άρση του στρατιωτικού νόμου.

Λίγο αφότου οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα να μπλοκαριστεί το διάταγμα του στρατιωτικού νόμου που κήρυξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, δεκάδες στρατιώτες που είχαν μπει στο κεντρικό κοινοβουλευτικό κτίριο άρχισαν να αποσύρονται.

Ωστόσο, έξω από το Κοινοβούλιο υπάρχει ακόμα ένταση με την αστυνομία στέκεται στην κεντρική πύλη και τους διαδηλωτές να φωνάζουν: «Δεν είμαστε εδώ για να σε πολεμήσουμε, είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε τον Γιουν».

Situation in Seoul, the military has been deployed to the city. pic.twitter.com/5fQwizaeOD

— Clash Report (@clashreport) December 3, 2024