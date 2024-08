Είχε προηγηθεί η ανάσυρση της σορού του πατέρα της Μάικ Λιντς, του επονομαζόμενου «Mπιλ Γκέιτς της Βρετανίας», ενώ χθες είχαν εντοπιστεί νεκροί και οι άλλοι επιφανείς επιβαίνοντες της θαλαμηγού. Πλέον «βροχή» είναι τα ερωτήματα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ναυτική τραγωδία με τους επτά νεκρούς αλλά, όπως φαίνεται, είναι δύσκολο να απαντηθούν.

Με αυτόν τον τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της μεγάλης καταδυτικής επιχείρησης, καθώς ανασύρθηκε και η τελευταία σορός της ομάδας των 6 αγνοουμένων. Η 18χρονη Χανα Λιντς βρέθηκε νεκρή στις κάτω καμπίνες, στα 50 μ. βάθος, μερικές ώρες μετά την ανάσυρση του πτώματος του πατέρα της. Όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν τι έφταιξε. Τα γεγονότα έχουν μπερδέψει τους νηογνώμονες, καθώς έχουν να κάνουν με ένα σκαρί, που θεωρείται θαύμα της ναυσιπλοΐας σε επίπεδο ασφάλειας.

❗️ – British multimillionaire Mike Lynch, co-founder of Autonomy, and Jonathan Bloomer, chairman of Morgan Stanley International, are missing after their yacht, Bayesian, was wrecked by a tornado off the coast of Sicily.

The yacht had 22 people on board; 15 were rescued,… pic.twitter.com/QDOKkytJeS

