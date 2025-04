Οι δύο ηγέτες, όπως έκανε γνωστό το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τα βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke today with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, and updated him on his diplomatic visit to Washington.

The two leaders discussed the regional state of affairs and steps to strengthen cooperation between Israel and Greece.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 11, 2025