Η Μητροπολιτική Αστυνομία διερευνά τους ισχυρισμούς γι αυτό και θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον για τις επόμενες 28 ημέρες.

Η αστυνομία είπε ότι είχε υποβάλει αίτηση για την αναστολή «με την αιτιολογία ότι ο χώρος είχε παραβιάσει τους όρους αδειοδότησης και εκεί έχουν διαπραχθεί πρόσφατα, σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Η Έλλη Τζαφάρι, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του συλλόγου είπε ότι πρόκειται για μία υπόθεση την οποία λαμβάνουν «πολύ σοβαρά». «Η άδεια του συλλόγου έχει ανασταλεί κατόπιν συμφωνίας με το Δημοτικό Συμβούλιο του Γουέστμινστερ και λάβαμε την απόφαση να κλείσουμε το κλαμπ εν αναμονή της πλήρους ακρόασης για την υπόθεση, πριν από τα Χριστούγεννα», είπε.

Λιγότερο από δύο χρόνια πριν, το Groucho Club πουλήθηκε σε μια συμφωνία αξίας 40 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια) στους ιδιοκτήτες μεγα-γκαλερί Hauser and Wirth, Iwan και Manuela Wirth, που λειτουργεί γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία τους Artfarm λειτουργεί επίσης χώρους φιλοξενίας όπως το Roth Bar and Grill στο Bruton, το Somerset και το Fife Arms, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Σκωτία.

Δύο έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς γιατί η Σκότλαντ Γιαρντ θέλει αναθεώρηση της άδειας του στέκι διασημοτήτων λόγω υποτιθέμενης συσχέτισης με σοβαρό έγκλημα έχουν διατυπωθεί σε μεγάλο βαθμό από το Δημοτικό Συμβούλιο του Γουέστμινστερ.

Ενώ τα δύο έντυπα είναι ορατά στον ιστότοπο του συμβουλίου, οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς οδήγησε σε ανησυχίες της αστυνομίας στο κλαμπ έχουν μαυριστεί.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι ζήτησε από το συμβούλιο να διορθώσει τα έγγραφα ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου της άδειας του συλλόγου.

Αυτή την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι το διάσημο κλαμπ, το οποίο κάποτε αποτελούσε σύνθημα για ηδονισμό και ακολασία στο Σόχο του Λονδίνου, είχε κλείσει με άμεση ισχύ μετά από αίτημα της αστυνομίας.

Τα έγγραφα που ζητούν μια «συνοπτική αναθεώρηση άδειας» για τον σύλλογο σύμφωνα με το Άρθρο 53A (1) (β) του νόμου περί αδειών του 2003 συντάχθηκαν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία την Παρασκευή και το Σάββατο την περασμένη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, η έντυπη ειδοποίηση εμφανίζεται σε ένα παράθυρο του κλαμπ και αναφέρει: «Η αστυνομία πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις απέτυχαν να υποστηρίξουν τον στόχο αδειοδότησης για την πρόληψη εγκλήματος και αταξίας». Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι, μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Ewan Venters, Διευθύνων Σύμβουλος της Artfarm και πρώην επικεφαλής της Fortnum and Mason, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εταιρεία.

Η φύση του ποινικού αδικήματος που οδήγησε στο κλείσιμο του συλλόγου παραμένει άγνωστη, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Έχουμε ακούσει κάποιες φήμες για το τι συνέβαινε εκεί», ισχυρίστηκαν οι συντάκτες του ενημερωτικού δελτίου Substack Off The Fence, ένα παρακλάδι του τριμηνιαίου περιοδικού lifestyle The Fence με έδρα το Σόχο. «Με βάση αυτά που μας είπαν, θα εκπλαγούμε πολύ αν το Groucho ανοίξει ξανά».

Το Groucho Club ιδρύθηκε το 1985 από μια ομάδα εκδοτών και ατζέντηδων, και πήρε το όνομά του από τον Groucho Marx, ο οποίος είχε πει ότι δεν θα ήθελε να ανήκει σε κανένα κλαμπ που θα τον είχε ως μέλος. Το έχουν επισκεφθεί σπουδαίοι καλλιτέχνες, μουσικοί και διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο Χάρι Στάιλς, η Κάρα Ντελεβίν, ο Φράνσις Μπέικον και ο Ντάμιεν Χιρστ. Διαδραμάτισε επίσης υποστηρικτικό ρόλο στην ιστορία της σύγχρονης βρετανικής τέχνης ως κοινωνικός κόμβος για δημιουργικούς κατά την εποχή του YBA (Young British Artists) στη δεκαετία του 1990.

