Η βραδιά της απονομής των βραβείων θα λάβει χώρο στα Virgins Hotels (Las Vegas) με κάθε επισημότητα, με οικοδέσποινες τις σούπερ σταρς Blake Blossom και Alex Knight. Στο show της απονομής των βραβείων λαμβάνουν μέρος performers και celebrities από τον λαμπερό χώρο του Hollywood αλλά και όλο τον πλανήτη.

Bίντεο των «AVN Awards» 2025 με τις οικοδέσποινες του:

Στην μεγάλη γιορτή της βιομηχανίας ενηλίκων κορυφαία ονόματα πρωταγωνιστών και εταιριών παραγωγής ερωτικών ταινιών ανά την υφήλιο διαγωνίζονται για να κατακτήσουν το χρυσό αγαλματίδιο.

Οι υποψηφιότητες και οι νικητές προκύπτουν μετά από επιλογή της επιτροπής της ακαδημίας των «AVN Awards», όπως ακριβώς γίνεται και στα Όσκαρ.

Ελληνικές υποψηφιότητες για «Όσκαρ» διαμέσου Ίννας Ιννάκι

Για άλλη μία χρονιά η Ελλάδα συμμετέχει στον κορυφαίο αυτό θεσμό με 2 υποψηφιότητες, χάρη στην εταιρία παραγωγής της Ιννας Ιννακι και του Τεό, την SugarBabes.tv, όπου φέτος είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος για την χώρα μας.

Πλέον η SugarbabesTV μονοπωλεί το ενδιαφέρον διεθνώς προβάλλοντας τα Ελληνικά χρώματα. Η Ίννα Ιννάκι αν και τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν έπαιξε η ίδια σε κάποια ταινία, λόγο μητρότητας, είναι υποψήφιες 2 ταινίες που έχει κάνει την παραγωγή και σκηνοθεσία, σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

1) Η πρώτη κατηγορία που είναι υποψήφια είναι η “Βest International Boy/Girl Scene” με την ταινία της “How to F@ck your Gay Friend” όπου πρωταγωνιστούν η Shery More και ο Σάκης Δερμάτης.

2) Ενώ η δεύτερη κατηγορία που είναι και εκεί υποψήφια είναι η “Best International An@l sex Scene” με την ταινία της “Sex Guru” με πρωταγωνιστές την Lisa Pilvedor και τον Αλεξ Fire.

Παράλληλα υποψήφια στα AVN Awards είναι και η Christine White, η πορνοστάρ που ανέδειξε από το μηδέν η Ίννα μέσα από την εταιρία παραγωγής της SugarbabesTV, στην κατηγορία “International Female Performer”.

Με αφορμή τα «όσκαρ» των «AVN Awards» η Ίννα Ιννάκι δήλωσε τα εξής: «Εύχομαι να σηκώσουμε ψιλά την Ελληνική σημαία και το «όσκαρ» να έρθει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού των «AVN Awards» στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, την Ελλάδα μας. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου αλλά κυρίως όλους εσάς που με την αγάπη σας και το σεβασμό σας σε μένα και στην δουλειά μου, μας δίνετε δύναμη να δώσουμε και φέτος τον καλύτερό μας εαυτό στις παραγωγές της SugarbabesTV. H Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο πορνό και φέτος».

