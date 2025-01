Η πρόταση – η οποία θα επιτρέπει στην Κέιτ να επιλέξει τη δική της φωτογράφο, να έχει τον έλεγχο των επιλογών μόδας και να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει συνέντευξη ή όχι – φέρεται να έγινε τις τελευταίες μέρες.

Πηγή δήλωσε στην Mail on Sunday ότι η κ. Γουίντουρ επικοινώνησε μέσω ενδιάμεσου προσώπου με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, για να προσφέρει στην Κέιτ την επιλογή να ποζάρει για τα παγκόσμια εξώφυλλα της Vogue, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πριγκίπισσα εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue τον Ιούνιο του 2016 για τον εορτασμό της 100ής επετείου του περιοδικού.

«Η πριγκίπισσα έχει διανύσει πολύ δρόμο από εκείνο το πρώτο εξώφυλλο. Είναι ένα παγκόσμιο είδωλο της μόδας, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Η γενναία μάχη της ενάντια στον καρκίνο, ενώ μεγάλωσε τρία μικρά παιδιά σε δημόσια θέα, την καθιστά πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους. Η ιστορία της θα αποτελούσε έμπνευση για τόσες πολλές γυναίκες που περνούν ό,τι και εκείνη. Θα μπορούσε να επιλέξει σε ποια εξώφυλλα θα εμφανιζόταν, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ θα ήταν δεδομένες» δήλωσε η πηγή.

«Η γενναία μάχη της ενάντια στον καρκίνο, ενώ μεγάλωνε τρία μικρά παιδιά κάτω από το βλέμμα του κοινού, την καθιστά πρότυπο για εκατομμύρια γυναίκες. Η ιστορία της θα αποτελέσει έμπνευση για πολλές γυναίκες που περνούν όσα έχει περάσει εκείνη.

«Θα είχε την ευκαιρία να επιλέξει σε ποια εξώφυλλα θα εμφανιζόταν, αλλά οι εκδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ θα ήταν δεδομένες.»

Αυτό έρχεται μετά από τις δηλώσεις της Κέιτ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, που είπε ότι «είναι ανακούφιση να βρίσκομαι πλέον σε ύφεση» από τον καρκίνο και ότι «ανυπομονεί για μια γεμάτη χρονιά».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα χρησιμοποίησε τη λέξη «ύφεση» για να περιγράψει την πορεία της προς τον καρκίνο, γεγονός που θα χαροποιήσει τους θαυμαστές της. Η Κέιτ, η οποία αποκάλυψε ότι έπασχε από έναν αδιευκρίνιστο καρκίνο τον περασμένο Φεβρουάριο, ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της τον Σεπτέμβριο.

Σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 14 Ιανουαρίου, με την υπογραφή «C», η Κέιτ ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου Royal Marsden για την «εξαιρετική» φροντίδα τους. «Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω ευχαριστώ στο Royal Marsden για την τόσο καλή φροντίδα που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους», ανέφερε η ανάρτηση. «Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εκείνους που αθόρυβα περπάτησαν δίπλα στον Ουίλιαμ και σε μένα καθώς περιηγηθήκαμε σε όλα».

Kate Middleton offered to appear on Vogue covers to showcase role as a ‘global fashion icon’ https://t.co/EWAIiMRMOf pic.twitter.com/qDiW21ju8u

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 26, 2025