Η Τζένιφερ «Τζεν» Αν, η οποία ήταν διαγωνιζόμενη στο «America’s Next Top Model», ισχυρίζεται στη μήνυση που περιήλθε στην κατοχή του Page Six ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το «In for the Kill» του βρετανικού ποπ ντουέτου La Roux.

Kanye West sued for allegedly sexually assaulting, strangling ‘America’s Next Top Model’ alum on music video set https://t.co/xvvK4f60Av pic.twitter.com/oEutoU7w6Z — Page Six (@PageSix) November 23, 2024

Τα γυρίσματα φέρεται να έγιναν περίπου στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, στο Chelsea Hotel στη Νέα Υόρκη.

Ο Γουέστ, ο οποίος συμμετείχε στο remix του τραγουδιού, έφτασε στο πλατό με την τότε σύντροφό του Σελίτα Εμπάνκς και φέρεται να «πήρε τον έλεγχο της παραγωγής και της ομάδας παραγωγής» παρά το γεγονός ότι η σκηνοθέτρια Κίνγκα Μπούρζα ήταν εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία.

Η Αν ισχυρίζεται ότι ο ράπερ έβαλε μοντέλα, μεταξύ των οποίων και εκείνη, να παραταχθούν σε έναν διάδρομο και είπε για εκείνη: «Δώσε μου την Ασιάτισσα», κάτι που την έκανε να αισθανθεί «άβολα», αλλά εκείνη «απρόθυμα συναίνεσε».

Το μοντέλο, που φορούσε μόνο εσώρουχα εκείνη τη στιγμή, είπε τότε στον ράπερ του «Runaway» ότι «δεν φορούσε και πολλά» και εκείνος φέρεται να απάντησε: «Γι’ αυτό σε επέλεξα». Στη συνέχεια πήγαν σε έναν μεγάλο καναπέ προς το πίσω μέρος της σουίτας που είχε απέναντί του μια κάμερα, σύμφωνα με τη μήνυση.

Η Αν ισχυρίζεται στην καταγγελία της ότι ενώ βρισκόταν στην κάμερα, ο Γουέστ «άρχισε να την πνίγει» με το ένα χέρι και στη συνέχεια «τύλιξε το άλλο του χέρι γύρω από τον λαιμό της και συνέχισε να την στραγγαλίζει και με τα δύο χέρια».

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ιδρυτής του Yeezy έβαλε «και τα δύο του χέρια» στο πρόσωπό της πνίγοντάς την, λερώνοντας το μακιγιάζ της.

«Στη συνέχεια της έβαλε πολλά δάχτυλα στον λαιμό, τα έβαζε συνεχώς μέσα και έξω και την έπνιξε… μιμούμενος το αναγκαστικό στοματικό σεξ», αναφέρεται ακόμη στην καταγγελία.

Η Αν υποστήριξε ότι ο Γουέστ φώναξε κατά τη διάρκεια του φερόμενου αδικήματος: «Αυτό είναι τέχνη. Αυτή είναι γαμ*** τέχνη. Είμαι σαν τον Πικάσο».

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Ψήφισε ο Παύλος Πολάκης – «Από Δευτέρα περνάμε στην αντεπίθεση – Η συμμετοχή το καλύτερο μήνυμα»

Ξεσπά κατά του Ουγγαρέζου, η Χρηστίδου: «Πότε μίλησε για το αφεντικό του με σκληρή κριτική;» [βίντεο]

The Voice: Άναυδοι οι κριτές με παίκτρια που μπορεί να τραγουδήσει σε 12 γλώσσες [βίντεο]