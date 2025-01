Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αρμόδιο τμήμα της ισραηλινής κυβέρνησης, που συντονίζει τις ενέργειες για τους ομήρους και τους αγνοούμενους, ενημέρωσε τις οικογένειες των 33 ομήρων που θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας.

Αυτοί που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα, θα απελευθερωθούν σε ένα διάστημα 42 ημερών. Πρόκειται για γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς, δηλαδή περιπτώσεις ομήρων που απελευθερώνονται πρώτοι για «ανθρωπιστικούς» λόγους, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται.

Το Ισραήλ δεν γνωρίζει πόσοι από αυτούς είναι ζωντανοί, αν και οι περισσότεροι θεωρείται ότι είναι. Το Ισραήλ θα λάβει ολοκληρωμένη έκθεση για την κατάσταση όλων όσων περιλαμβάνονται στον κατάλογο επτά ημέρες μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ ζήτησε να παραλάβει πρώτα τους ζωντανούς ομήρους από τους 33 που θα απελευθερωθούν και οι σοροί των νεκρών ομήρων να επιστραφούν στο τέλος της πρώτης φάσης της διαδικασίας.

Τα ονόματα των ομήρων είναι: Liri Albag, Itzhak Elgarat, Karina Ariev, Ohad Ben Ami, Ariel Bibas, Yarden Bibas, Kfir Bibas, Shiri Bibas, Agam Berger, Gonen Romi, Daniella Gilboa, Emily Damari, Sagui Dekel Chen, Iair Horn, Omer Wenkert , Alexandre Sasha Troufanov, Arbel Yehoud, Ohad Yahalomi, Eliya Cohen, Or Levy, Naama Levy, Oded Lifshitz, Gadi Moshe Mozes, Avraham (Avera) Mengisto, Shlomo Mantzur, Keith Samuel Sigal, Tsachi Idan, Ofer Kalderon, Tal Shoham, Doron Steinbrecher, Omer Shem Tov, Hisham Sayed, Eli Sharabi.

BREAKING: The names of 33 hostages set to be released in phase one of the ceasefire are now public.

Families are holding their breath—no one knows who will return alive, injured, or dead. This is just the beginning of weeks of anguish. Israel needs your prayers. pic.twitter.com/ek8XSFF3F2

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 17, 2025