Ο έλεγχος αποστολής της SpaceX έχασε την επαφή με τον αναβαθμισμένο Starship, ο οποίος μετέφερε ένα φορτίο ψεύτικων δορυφόρων, αλλά όχι πλήρωμα, οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευσή του από τις πυραυλικές εγκαταστάσεις του Νότιου Τέξας στις 5:38 μ.μ (τοπική ώρα, 00:38 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας).

Σε βίντεο φαίνονται πορτοκαλί φωτεινές σφαίρες να σκίζουν τον ουρανό πάνω από το Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, αφήνοντας πίσω τους καπνό. «Χάσαμε κάθε επικοινωνία με το σκάφος – αυτό μας λέει πως είχαμε ανωμαλία με τον επάνω όροφο», δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας της SpaceX Νταν Χιούοτ, επιβεβαιώνοντας μερικά λεπτά αργότερα ότι ο πύραυλος χάθηκε.

Δεκάδες εμπορικές πτήσεις υποχρεώθηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια από εκείνα του προορισμού τους ή άλλαξαν πορεία για να αποφύγουν τα συντρίμμια, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24. Οι αναχωρήσεις από τα αεροδρόμια στο Μαϊάμι και το Φόρτ Λόντερντεϊλ στη Φλόριντα κατέγραψαν επίσης καθυστερήσεις 45 λεπτών, πρόσθεσε.

Starship exploding captured on an airplane

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX Μασκ ανήρτησε στο X ένα βίντεο, στο οποίο φαίνονται τα συντρίμμια να διασχίζουν τον ουρανό, και έγραψε: «Η επιτυχία είναι αβέβαιη, αλλά η διασκέδαση είναι εγγυημένη!».

Ο άνω όροφος του Starship, 2 μέτρα ψηλότερος από τις προηγούμενες εκδοχές του πυραύλου, ήταν ένα «σκάφος νέας γενιάς με σημαντικές αναβαθμίσεις», είχε ανακοινώσει η SpaceX πριν από τη δοκιμή. Επρόκειτο να πέσει ελεγχόμενα στον Ινδικό Ωκεανό περίπου μία ώρα μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας.

Ο Μασκ ανέφερε πως, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση, μια εσωτερική διαρροή υγρού οξυγόνου αύξησε την πίεση και οδήγησε στη διάλυση του πυραύλου.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

— Elon Musk (@elonmusk)