Βίντεο που δημοσίευσε το ΒΒC δείχνει την καταστροφική της πορεία που «καταπίνει» έναν δρόμο. Παρά το τρομακτικό σκηνικό οι Αρχές είναι καθησυχαστικές καθώς η ταχύτητα με την οποία κινείται είναι αργή και φαίνεται πως δεν είναι απειλητική για τους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

In a new 360-degree overview image by photographer Hörður Kristleifsson, the extent of the lava from the eruption at the Sundhnúka crater is clearly visible. https://t.co/YuoafV8CzX pic.twitter.com/3eOKp78aRf

Δορυφόρος της ΝASA κατέγραψε το «πύρινο ταξίδι» της αποτυπώνοντας από ψηλά τη δύναμη της Φύσης. Η έκρηξη, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο, ήταν η ισχυρότερη στην περιοχή από τότε που ενεργοποιήθηκαν τα ηφαιστειακά συστήματα στην χερσόνησο Ρέικιανες πριν από τρία χρόνια, έχοντας παραμείνει αδρανή για οκτώ αιώνες, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή, καθώς μελέτες έδειξαν ότι το μάγμα συσσωρεύεται στο υπέδαφος.

Reykjanes – Svartsengi

