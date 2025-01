Ένα ηχητικό από το LiveATC.net, μια αξιόπιστη πηγή καταγραφής ηχητικών εν πτήσει, κατέγραψε τις τελευταίες επικοινωνίες ανάμεσα στα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου –με διακριτικό σήμα PAT25– προτού συγκρουστεί με το CRJ700 Bombardier που μετέφερε 64 επιβάτες και πλήρωμα.

«PAT25, βλέπεις ένα CRJ; PAT25, πήγαινε πίσω από το CRJ», είπε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στις 8:47 μ.μ. χθες (τοπική ώρα, 03:47 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο αεροσκάφος καλεί τον πύργο ελέγχου, λέγοντας, «Πύργος, το είδες αυτό;», αναφερόμενο προφανώς στη σύγκρουση. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στη συνέχεια ανακατεύθυνε τα αεροπλάνα που κατευθύνονταν στον διάδρομο προσαπογείωσης 33 του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.

Η έκρηξη στον αέρα συνέβη πάνω από τον παγωμένο ποταμό Πότομακ κοντά στο αεροδρόμιο.

«Σύγκρουση, σύγκρουση, σύγκρουση, είναι συναγερμός τρία», ακούγεται να λέει ένας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο ηχητικό περίπου τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Δεν ξέρω αν καταλάβατε νωρίτερα τι συνέβη, όμως υπήρξε μια σύγκρουση κατά την προσέγγιση στον 33. Θα διακόψουμε τους χειρισμούς επ΄αόριστον», λέει ένας άλλος ελεγκτής.

«Το ελικόπτερο και το αεροπλάνο έπεσαν στον ποταμό», ακούγεται να λέει ένας τρίτος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.

«Ήταν πιθανόν καταμεσής του ποταμού», είπε ο ελεγκτής. «Μόλις είδα μια πύρινη σφαίρα και μετά απλώς εξαφανίστηκε. Δεν έχω δει τίποτα από τότε που έπεσαν στον ποταμό. Όμως ήταν ένα CRJ και ένα ελικόπτερο που έπεσαν».

Η σύγκρουση καταγράφηκε σε μια κάμερα υπολογιστή στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσινγκτον. Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να εκρήγνυται και η έκρηξη να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, και να κατακρημνίζεται αφού χτυπήθηκε από το ελικόπτερο.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε πως κανένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος δεν επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ η αμερικανική λέσχη καλλιτεχνικού πατινάζ (U.S. Figure Skating) ανακοίνωσε ότι αρκετοί αθλητές της βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο της American Airlines.

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι 30 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τον ποταμό Ποτόμακ, όπου έπεσαν και τα δύο αεροσκάφη. Περίπου 300 διασώστες εργάζονται στην επιχείρηση διάσωσης. Ο ποταμός Ποτόμακ έχει βάθος περίπου 2,5 μέτρα στην περιοχή όπου σημειώθηκε η συντριβή, η οποία έγινε γύρω στις 9 το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα.

Όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις από το αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα σταμάτησαν, με το αεροδρόμιο να αναμένεται να επαναλειτουργήσει το αργότερο στις 11 π.μ. τοπική ώρα (16:00 GMT).

Ανθρώπινα υπολείμματα ξεβράζονται στην όχθη του ποταμού

Καθώς η επιχείρηση αναζήτησης για σορούς και τυχόν επιζώντες συνεχίστηκε όλη τη νύχτα, ανθρώπινα υπολείμματα και συντρίμμια ξεβράστηκαν στην πλευρά της Βιρτζίνια στον ποταμό Ποτόμακ, αναφέρει ο ανώτερος ανταποκριτής μεταφορών και εθνικών θεμάτων του CBS News, Κρις Βαν Κλίβ.

Ο Βαν Κλίβ ανέφερε ότι το αεροσκάφος διαλύθηκε σε πολλά κομμάτια που βρίσκονται σε βάθος 1,5-2,5 μέτρων νερού.

Μια ομάδα δυτών εντόπισε αυτό που φαίνεται να είναι ένας από τους δύο καταγραφείς δεδομένων του αεροσκάφους — τα λεγόμενα “μαύρα κουτιά”. Δεν ήταν σαφές αν ήταν ο καταγραφέας φωνής του πιλοτηρίου ή εκείνος που αποθηκεύει δεδομένα για την απόδοση του αεροσκάφους.

Οι δύτες έχουν καταφέρει να αποκτήσουν κάποια πρόσβαση στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Μεταξύ των αντικειμένων που ανέσυραν οι δύτες ήταν και αποσκευές.

Το ελικόπτερο είναι αναποδογυρισμένο αλλά φαίνεται να είναι σχεδόν άθικτο, προσθέτει ο Βαν Κλίβ.

Ένας άντρας, ο οποίος είπε ότι η σύζυγός του ήταν στην μοιραία πτήση της American Eagle, δήλωσε στο CBS Washington, D.C. affiliate WUSA-TV ότι αντάλλασσε μηνύματα με εκείνη ενώ περίμενε την προσγείωση του αεροσκάφους, αλλά άρχισε να ανησυχεί όταν τα μηνύματά του δεν περνούσαν.

Ο Χαμάαντ Ραζά είπε ότι το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από εκείνη ήταν: «Προσγειωνόμαστε σε 20 λεπτά».

Ο Ραζά είπε ότι προσπάθησε να απαντήσει, αλλά κανένα από τα μηνύματά του δεν παραδόθηκε.

«Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε ο Ραζά.

Ο Ραζά είπε ότι η σύζυγός του, 26 ετών, είχε ταξιδέψει στο Γουίτσα για δουλειά και ότι πάντα είχε φόβο με τα αεροπλάνα.

«Είμαστε παντρεμένοι λίγο περισσότερο από δύο χρόνια», είπε.

«Απλώς προσεύχομαι κάποιος να την τραβάει από τον ποταμό την ώρα που μιλάμε», είπε. «Αυτό είναι το μόνο για το οποίο μπορώ να προσευχηθώ».

Αεροσκάφος της γραμμής με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ χθες Τετάρτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού με τριμελές πλήρωμα καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο βρέθηκε αναποδογυρισμένο στο νερό και το αεροπλάνο ήταν διαλυμένο σε κομμάτια, δήλωσε αξιωματούχος της Ουάσινγκτον, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημοσίως. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν είχαν βρεθεί επιζώντες.

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ, που αντιπροσωπεύει το Κάνσας, από όπου είχε αναχωρήσει το επιβατικό αεροσκάφος τύπου Bombardier CRJ700, άφησε να εννοηθεί πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, σημειώνοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως είναι «πολύ δύσκολο» το να «χάνεις» 60 πολίτες «ταυτόχρονα».

