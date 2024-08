Η φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική περιοχή και παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη εφικτός ο περιορισμός της κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια και εκκενώθηκαν δύο περιοχές. Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Karşıyaka της Σμύρνης, 87 σπίτια και 45 χώροι εργασίας εκκενώθηκαν και 16 σπίτια κάηκαν στην περιοχή Yamanlar.

Εκτός από τις δασικές ομάδες, στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ς από την πυροσβεστική, η αστυνομία, η χωροφυλακή και οι δήμοι. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστηρίζει το έργο από αέρος, η επέμβαση συνεχίζεται με 5 αεροσκάφη, 15 ελικόπτερα, 46 υδροφόρες, 10 υδροδότηση, 4 προωθητές γαιών και 4 πληρώματα εδάφους.

Brave citizens in İzmir, Turkey, rush to save animals from a shelter as flames draw near, carrying them to safety in their arms.#izmir #didim pic.twitter.com/Eoh5xdoZBX

— miksipi (@wolffightclub) August 16, 2024