Μετά την άφιξή τους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, ο Μπάρον στάθηκε κρυφά πίσω από την Ιβάνκα, την Τίφανι και την κουνιάδα τους, Λάρα, η οποία είναι παντρεμένη με τον Έρικ, καθώς οι τρεις γυναίκες πόζαραν χαμογελαστές για μια φωτογραφία, σύμφωνα με βίντεο που μοιράστηκε στο X η δημοσιογράφος της Washington Post, Emily Davies.

Η Ιβάνκα γύρισε να κοιτάξει αφού ο φωτογράφος τράβηξε τη φωτογραφία και άρχισε να γελάει με μια έκπληκτη έκφραση όταν είδε τον 2 μέτρων αδελφός της να στέκεται από πίσω τους.

«Ωωω!» είπε η 43χρονη Ιβάνκα, χαμογελώντας και χτυπώντας παιχνιδιάρικα τον 18χρονο Μπάρον στην πλάτη. «Αυτό είναι το καλύτερο!».

Η 31χρονη Τίφανι και η 42χρονη Λάρα γύρισαν επίσης με έκπληξη και γέλασαν με το χιουμοριστικό photobombing.

President-elect Trump’s children arrive at the U.S. Capitol, hours away from once again becoming the first family. pic.twitter.com/3zPC5D5dYh

— Emily Davies (@ELaserDavies) January 20, 2025