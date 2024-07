Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο πρωθυπουργός του Μακρόν, φαίνεται να κοιτάζει από την άλλη πλευρά καθώς η Αμελί Ουδέα-Καστέρα, 46 ετών, αγκάλιασε τον Γάλλο πρόεδρο.

«Ο Attal δεν ξέρει πού να κοιτάξει», επεσήμανε ένας σχολιαστής.

«Οι Γάλλοι έχουν ερωτευτεί τους Αγώνες», είπε η κ. Oudéa-Castéra στο CNews αφού το 85 τοις εκατό είπε ότι θεώρησαν την τελετή έναρξης ως θρίαμβο. Ένα παρόμοιο ποσό πίστευε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν συνολικά επιτυχημένοι.

«Θα το συζητούν για τα επόμενα 100 χρόνια», πρόσθεσε ο κ. Μακρόν μετά την τελετή έναρξης.

Σαφώς παρασυρμένη από τη συγκίνηση όλων, η κυρία Oudéa-Castéra, πρώην επαγγελματίας τενίστας, εμφανίστηκε σε… στενή αγκαλιά με τον 46χρονο πρόεδρο, πυροδοτώντας διαμάχες στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η Madame Figaro, το γαλλικό περιοδικό που τράβηξε πρώτο την επίμαχη φωτογραφία, την αποκάλεσε «περίεργο φιλί» και τόνισε ότι η υπουργός «σίγουρα ξέρει πώς να κάνει τους ανθρώπους να μιλάνε για αυτήν».

Η Midi Libre έγραψε: «Μετά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η πίεση έφυγε, δίνοντας τη θέση της στην ευφορία. Σε μια έκρηξη χαράς, η υπουργός Αθλητισμού Amélie Oudéa-Castera και ο πρόεδρος Emmanuel Macron φιλήθηκαν. Το φιλί προκάλεσε μεγάλη αναταραχή».

