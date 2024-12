Η ουκρανική πολεμική αεροπορία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ρωσικά drones σε 8 περιφέρειες σε όλη τη χώρα.

Η Μόσχα ασκεί πίεση στη μήκους 1.000 χιλιομέτρων γραμμή του μετώπου στην ανατολική και νότια Ουκρανία, σχεδόν τρία χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες εξαπολύει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις με drones, επιδιώκοντας την εξάντληση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και να πλήξει σημαντικές υποδομές.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από επίθεση βαλλιστικού πυραύλου σε πολυκατοικία στην πόλη Κριβίι Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι ενώ το Κίεβο καταδίκασε την επίθεση την παραμονή των Χριστουγέννων.

«Τα τέρατα έπληξαν απευθείας ένα τετραώροφο συγκρότημα κατοικιών με 32 διαμερίσματα», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Ολεξάντρ Βιλκούλ.

Arrival of a Russian missile in a building in Kryvyi Rih. pic.twitter.com/UkhduebDSu

Ένας άνδρας που ανασύρθηκε από τα ερείπια δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ.

«Ενώ οι άλλες χώρες του κόσμου γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, οι Ουκρανοί εξακολουθούν να υποφέρουν από τις άνευ τέλους ρωσικές επιθέσεις» δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, ο Ουκρανός επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρι Λούμπινετς.

Ο κυβερνήτης Λισάκ ανέβασε φωτογραφίες με διασώστες να ψάχνουν μέσα σε ένα μεγάλο σωρό από μπάζα, να ανασύρουν ένα άνθρωπο καλυμμένο με σκόνη και να τον μεταφέρουν σε ασθενοφόρο.

«Μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα (1600 GMT), περισσότερες από δύο ώρες μετά το χτύπημα.

⚡️In Kryvyi Rih, another injured person was rescued from under the rubble of a house damaged by an enemy missile strike , — the State Emergency Service.

The number of injured has increased to 14, including a child.

Rescuers and the Population Assistance Headquarters are working… pic.twitter.com/rTEqYHelf0

— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) December 24, 2024