«Θρηνούμε τον δράστη της επιχείρησης από το Τουλκαρέμ που μαχαίρωσε μια ομάδα εποίκων σε έναν από τους δρόμους του Τελ Αβίβ» ανέφερε η ένοπλη οργάνωση στο Telegram.

«Η χρονική στιγμή αυτής της επιχείρησης με τη νίκη του λαού μας και της αντίστασης και τη σύναψη μιας έντιμης συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων στέλνει ένα ηχυρό μήνυμα ότι ο παλμός της Δυτικής Όχθης δεν θα ησυχάσει» συμπλήρωσε, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ο 19χρονος, αλλά και τον ένοπλο Ισραηλινό πολίτη που τον σκότωσε.

TEL AVIV TERROR ATTCK

A terror attack unfolded in central Tel Aviv, leaving at least one person injured, according to police and medics.

The Palestinian attacker was eliminated and pronounced dead, MDA confirmed. pic.twitter.com/H7XstQIeA2

— Open Source Intel (@Osint613) January 18, 2025