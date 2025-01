Η κατάθεσή της την Πρωτοχρονιά συνέπεσε με την ημέρα που ο Μπάλντονι ξεκίνησε αγωγή δυσφήμισης ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της New York Times για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με την πρώτη καταγγελία της Λάιβλι.

Στην πρώτη της αγωγή, η Λάιβλι τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση και για τη δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us, στην οποία ο Μπάλντονι τη σκηνοθέτησε και συμμετείχε ως ηθοποιός. Ο Μπάλντονι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Στην αρχική καταγγελία, που αποτελεί προοίμιο της πιο επίσημης αγωγής που κατατέθηκε την Τρίτη, η Λάιβλι ανέφερε ότι ο Μπάλντονι προσπάθησε να βλάψει τη φήμη της με ομάδα συνεργατών, περιλαμβανομένων της δημοσιογράφου του, Τζένιφερ Άμπελ, και της ειδικού σε θέματα κρίσης δημοσίων σχέσεων, Μέλισα Νέιθαν, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Τζόνι Ντεπ. Η Άμπελ έχει αρνηθεί ότι διοργάνωσε «εκστρατεία δυσφήμισης».

Η Λάιβλι, 37 ετών, είχε καταθέσει την πρώτη της καταγγελία νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια, αλλά τώρα καταθέτει αγωγή κατά του Μπάλντονι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Η νέα της αγωγή, που κατατέθηκε την Πρωτοχρονιά, είναι μια πιο επίσημη διαδικασία και στρέφεται κατά του Μπάλντονι, της Άμπελ και της Νέιθαν, καθώς και της παραγωγικής εταιρείας του Μπάλντονι, Wayfarer Studios.

Στην τελευταία της νομική ενέργεια, η Λάιβλι ζητά τόσο «ποινικές» όσο και «ψυχολογικές» αποζημιώσεις και δίκη με ένορκους, κατηγορώντας τους εναγόμενους ότι προκάλεσαν «ψυχική οδύνη και βασανιστήρια», καθώς και «σοβαρή συναισθηματική αναστάτωση» και «χαμένα κέρδη».

Οι δικηγόροι της Λάιβλι έδωσαν δήλωση στο DailyMail.com, ισχυριζόμενοι ότι η πελάτης τους υπήρξε αντικείμενο «περαιτέρω εκδίκησης και επιθέσεων» από τη στιγμή που πήρε την «απόφαση να μιλήσει» για τις κατηγορίες της κατά του Μπάλντονι.

Σύμφωνα με το TMZ, η αγωγή αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηθοποιού προκειμένου να εξεταστούν οι ισχυρισμοί της και οι απαιτήσεις της για να εργαστεί στην ταινία. Σε αυτήν συμμετείχαν διάφορα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς.

«Είναι ντροπή που η κ. Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της θα έκαναν τόσο σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κ. Μπαλντόνι, της Wayfarer Studios και των εκπροσώπων της», δήλωσε ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, σε δήλωση στους New York Times. Ο δικηγόρος του σκηνοθέτη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Λάιβλι στην καταγγελία «ακόμη μια απέλπιδα προσπάθεια να ”διορθώσει” την αρνητική της φήμη που προέκυψε από τα δικά της σχόλια και πράξεις», καταλήγοντας στο ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς και εξωφρενικοί με σκοπό να πληγώσουν δημόσια τον κ. Μπαλντόνι».

